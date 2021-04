Bojanić:CG će Srbiji predložiti zajedničku gradnju autoputa

BEOGRAD – Ministar za kapitalne investicije Crne Gore Mladen Bojanić kaže da će predložiti sutra svom kolegi ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije Tomislavu Momiroviću da dve države zajednicki konkurišu za sredstva za završetak autoputa od Beograda do Bara.

Bojanić je to najavio u izjavi za Tajnug na početku dvodnevne zvanične posete Beogradu tokom koje je danas sa ministrakom rudarstva i energetike Zoranom Mihajlović potpisao Memorandum o razumevanju u oblasti energetike.

„Crna Gora i Srbija su svakako povezane ekonomski, a da bi to pospešili potrebno je izgraditi infrastrukturu, železničku i drumsku.

Mi smo prvu deonicu autoputa Bar-Boljare priveli kraju na relaciji Smokovac-Mateševo. Taj 41 kilometar što je najteža deonica kroz Crnu Goru završen je sa 92 procenta, ali je bilo dosta kašnjenja u realizaciji“, naglasio je Bojanić.

Dodao je kako su različiti uzroci kašnjenja izgradnje, kao i da je izvođača kao jedan od njih naveo epidemiju.

„Na kraju smo ipak napravili novi dogovor, i oni su se obavezali do 30. novembra završe ovu deonicu“, rekao je crnogorski ministar kapitalnih ulaganja.

Podsetio je da su radovi finansirani kreditom Eksim banke Kine i rekao da očekuje produženje rokova realizacije kredita, jer su uslovi njegovog korišćenja poremećeni zbog kašnjejna radova.

„Prema prvobitnom ugovoru kada je počelo izvođenje radova, trebalo je da dve godine mi koristimo taj autoput i naplaćujemo putarinu kako bismo mogli da otplaćujemo kredit, a evo dve godine se kasni, ušli smo u zonu da bi trebalo da plaćamo autoput, a nismo ga završili“, objasnio je Bojanić.

On je najvaio da će na sutrašnjem razgovoru sa ministrom Momirovićem crnogorska strana predložiti zajednički rad na završetku ovog autoputa.

„To nam je toliko važno da ću sutra imati razgovore sa ministrom Momirovićem, jer ostaje u Srbiji deonica od Požege do granice s Crnom Gorom, stoitnak kilometara. U CG od Mateševa kad se završi ostaće nekih sedamdesetak kilometara i jedna od ideja je da sutra otvorimo tu temu, da li možemo zajednički da konkurišemo pred evropskim fondovima, ili nekiim drugim da to predstavimo kao zajendički projekat i da tražimo finasiranje“, rekao je crnogorski ministar.

Bojanić je dodao da Crna Gora želi i završetak modernizacije pruge Beograd-Bar, pre svega zbog barske luke s kojom vlada susedne zemlje, kako kaže, ima ozbiljne planove.

„Pruga u zaleđu ima Luku Bar koja je jedan od najvrednijih crnogorskih resursa. Sa njom imamo značajnih planova, i uz to ide želežnička pruga koja je u dosta lošem stanju, i to je takođe jedan od prioriteta za finasiranje iz Fonda za Balkan iz Evropskog investicionog plana. Videćemo da i rekontrukciju kompletne pruge radimo zajednički“, rekao je Bojanić.

On je potvrdio ranije najave da će do početka ovogodišnje letnje turističke sezone nova državna aviokomapniaj „To Montenegro“ početi da radi.

Bojanić je navepo da je Vlada Crne Gore otkupila dva aviona embrajer koja je Montenegro erlajnz zakupljivao pod vrlo lošim uslovma, radi na dobijanju dozvola za letenje i pregovara o kupovin trećeg embrajera.

„Radimo sve na tome, i optimista sam da cemo ove sezone imati

To Montenegro operativan, i da će se njeni avioni pojaviti i na beogradskom i svim ostalim aerodromima, i da će dovesti poslovne ljude, turiste i sve ostale koji žele u Crnu Goru“, rekao je Bojanić.

Ona kaže da trenutno ne postoji predlog konkretnih mera i uslova pod kojima će moći da se ide na crnogorsko primorje, ali najavljuje svakako otvorene granice.

Ministar Bojanić naglaššava da je za Vladu Zdravka Krivokapića prošlogodišnja odluka DPS-ove vlasti da zatvori granice bila greška, jer turizam učestvuje sa 25 procenata u crnogorskom BDP-u.

„Namera ove vlade je da ima drugačiju politiku otvorenih granica, naročito za turiste“, rekao je Bojanić.

Objasnio je da je pooštravanje protivepidemijskih mera sračunato da bi pao broj zaraženih i Crna Gora postala bezbedna za dolazak gostiju.

„U Srbiji se vakcinacija uveliko sprovodi, u Crnoj Gori se na tome radi, i verujemo da ćemo u narednih nekoliko meseci biti spremni mi da dočekamo goste, a vi da dođete u Crnu Goru.

Bojanić očekuje da se do tada smiri tranutno uzavrela politička situacija koju odlikuju protesti pristalica bivše vlasti, pa i njihovi fizički napadi na neistomišljenike.

On kaže da to jeste ružna slika, ali i da je u medijima predimenzionirana, i da gosti iz Srbije nikad nisu imali problema u Crnoj Gori, kakvi god da su bili odnosi na unutrašnjoj polittickoj sceni.

„Što se tiče gostiju iz Srbije, ljudi koji nema veze s politikom, uvek su dobrodošli, i to se nikad nije osećalo kakvi god ti odnosi bili među političarima. Na nivou građana Srbije i Crne Gore to je uvek dobro funkcionisalo. Što se tiče protesta i blokada puteva, mislim da je to kratkoročno i da ćemo možda naći neka rešenja kako bi se svako osećao sigurno u Crnoj Gori“, zaključio je Bojanić.

(Tanjug)

