Bor: Priznanja za Srbija Ziđin Koper, “Eliksir” i “Đerdap”

BOR – Za najznačajnije privredne subjekte u 2021. godini u Borskom okrugu proglašene su kompanije Srbija Ziđin Koper, Eliksir i HE Đerdap, a predstavnicima tih kompanija načelnik okruga Vladimir Stanković danas je dodelio plakete.

Kineska kompanija saopštila je da je Savet okruga odluku o priznanjima doneo jednoglasno.

Načelnik Stanković rekao je da je saradnja sa ove tri kompanije jedna od najbitnijih za ekonomski i opšti razvoj Borskog okruga, te da poslovanje tih kompanija doprinosi celoj zemlji. Serbia

On je podsetio da je Ziđin Koper najveći izvoznik u Srbiji i da zapošljava oko 6.000 radnika, i ocenio da je reč o odgovornom partneru u društvenom životu opština Borskog okruga.

Za “Eliksir” iz Prahova naveo je da u prethodnom periodu uspela da zaposli više od 300 ljudi sa teritorije opštine Negotin i postane veliki dobrotvor.

HE Đerdap on je opisao kao partnera opštine Kladove koja proizvodi 22 do 25 odsto električne energije za celu Srbiju.

„Zbog toga su, pored ostalog, ove tri kompanije od izuzetnog značaja za Borski upravni okrug i naši su partneri i u dobru i u zlu“, rekao je Stanković.

U ime Serbia Ziđin Copper za priznanje i podršku zahvalio se direktor ljudskih resursa Huang Zhaoyu, koji je istakao da mu je velika čast što je kompanija prepoznata kao važan privredni subjekt.

„Kompanija je ostvarila razvojne i poslovne ciljeve koje je definisala na početku godine, zauzela je prvo mesto na listi najvećih izvoznika u zemlji i savesno je sprovodila sve obaveze iz Sporazuma o strateškom partnerstvu sa Vladom Srbije. Sve to postigli smo u vreme ponovnog naleta virusa korona i njegovog delta soja, a uspeli smo da osiguramo i nesmetani lanac isporuke dobara“, rekao je on.

Dodao je do sada investirano 943 miliona američkih dolara, te da se implementacijom vodećih tehnologija i uvođenjem naprednog tehnološkog procesa i opreme, ali i primenom ekoloških standarda strožih od onih u EU ta kompania približava stvaranju zelenih rudnika i ekoloških fabrika.

On je istakao da kumulativni doprinos kompanije iznosi 335 miliona dolara, od čega je 54,43 miliona dolara uplaćeno na ime poreza i drugih naknada.

„U Srbija Ziđin Koperu zaposleno je i 1.800 novih radnika, pa u kompaniji danas radi 5.979 ljudi koji će do kraja ove godine u proseku mesečno zarađivati 100 hiljada dinara. Plate su u odnosu na 2018. godinu danas veće 47 procenata. U svetlu održive i konstruktivne saradnje sa lokalnim samoupravama, u ekološke projekte dosad je investirano 143 miliona dolara“, rekao je on.

Svečanosti u Borskom upravnom okrugu su, pored predstavnika nagrađenih kompanija, prisustvovali gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić, predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović i potpredsednik opštine Negotin Bogdan Gigić.

(Tanjug)

