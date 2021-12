Branislav Nedomivoić: „Nema više čekanja na granicama za poljoprivredne proizvode“

TIRANA – Glavna dobit za poljoprivredu od Otvorenog Balkana je to što su laboratorijske procedure između Srbije, Albanije i Severne Makedonije usklađene i što više nema čekanja na granicama zbog fitosanitarne i veterinarske kontrole, izjavio je danas u Tirani ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

„Za razliku od ranijeg perioda kada su veterinarska i fitosanitarna inspekcija s jedne strane granice radile 24 sata, a sa druge nisu, sada smo to uskladili. Svi rade 24 sata sedam dana u nedelji. S druge strane, sve laboratorisjske analize su usklađene. Ono što se uzorkuje u Skoplju to važi u Beogradu i Elbasanu ili bilo gde drugde. To je do sad bio kamen spoticanja. Toga više nema“, rekao je Nedimović.

(Tanjug)

