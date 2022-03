Brodnjak: SRB ce najbrze rasti, zato je zanimljiva bankama

KOPAONIK – Srbija će najbrže rasti u regionu i zato je najzanimljivija za velike igrače na bankarskom tržištu, izjavio je večeras na Kopaonik biznis forumu generalni direktor NLB grupe Blaž Brodnjak.

Srbija je specifična i drugačija od svih zemalja u regionu, i za razliku od ostalih zemalja, za Srbiju još postoji veliki interes, naveo je Brodnjak na panelu „Bankarski sektor – da li je završena konsolidacija?“, u koji se uključio preko video veze.

„U ostalim zemljama u regionu taj interes je puno manji, a u Srbiji je još uvek veliki i zato smatram da ako ide još jedna od tih velikih banaka koje su među prvih pet ili šest, potući ćemo se nas ‘četvorica ili petorica’ za tu banku“, rekao je Brodnjak.

Primetio je da i neki veliki igrači u regionu razmišljaju da se povuku iz našeg malog regiona i da se pažljivo prati sitaucija.

Kaže da, na primer, austrijske banke više ne zanima Slovenija, kao i da iz BiH banke razmišljaju kako da se povuku.

„BDP Srbije je sada apsolutno na nivou BDP Slovenije“, rekao je Brodnjak i dodao da je 2020. BDP Slovenije bio veći od Srbije iako Slovenija ima dva miliona stanovnika.

Dodao je da je Srbija najveća u regionu i da je i prirodno da se svi investitori koncentrišu oko nje.

Kada je reč o sitauciji u Ukrajini, Brodnjak je rekao da ta kriza menja paradigmu, da se Evropa deli na dva pola i da će se sada videti kako će se postaviti region po tom pitanju.

„Da li želimo više Evrope ili ćemo biti pragmatičniji i biti okrenuti više ka Rusiji, Kini i arapskom svetu. Jako sam zabrinut“, naveo je on.

Dodaje da će od toga zavisiti koji će investitori biti zainteresovani za naš regionu u budućnosti.

Brodnjak je rekao da treba dobro razmisliti šta znači kad su se Mastarkard i Viza povukli iz Rusije.

On je istakao da uvek treba biti na strani mira i povezivanja i da se nada da će region i dalje biti na pravcu EU.

Brodnjak je rekao da konsolidacija u bankarskom sektoru još nije ni blizu kraja i da očekuje da će se ubrzati i da mali igrači neće moći da prate velike.

„Verujemo da NLB može napraviti iskorak u akviziacijama“, istakao je Brodnjak.

On je najavio da će NLB grupa organizovati dan investitora 12. maja u Beogradu i time promovisati i Srbiju kao investicionu destinaciju.

Na tom skupu se, kako je naveo, očekuje prisustvo 150 analitičara i investitora iz celog sveta.

Predsednik Izvršnog odbora OTP Banke u Srbiji Predrag Mihajlović čestitao je svim ženama 8. mart i poželeo da bude što više žena na rukovodećim pozicijama, kao što ih ima u bankarstvu.

„Imali smo dve integracije zaredom, u svetu se svake godine dešava nekoliko triliona dolara integracija, od čega 30 ili 40 odsto ostvari svoje strateške ciljeve. OTP grupa je videla da je jedini način da ostvarimo nivo profitabilnosti u tome da moramo biti među tri ili četiri vodeće banke“, naveo je Mihajlović i dodao da je OTP imala uspešne akvizije u Srbiji.

On je rekao da banke sve više postaju IT kompanije i da će zbog digitalizacije biti, kako očekuje, 200 do 300 ekspozitura manje.

Kada je reč o konsolidaciji tržišta, kaže da je to vrlo bitan proces, s obzirom da vodećih 10 banaka generiše 90 odsto profita i onda je jasno zašto se ide na integracije.

„Ako rast ne može da se ostvari organiskim putem, ide se na integracije“, dodao je on.

Ističe da je zelena tranzicija osnov svega i da ako u Srbiji ne budemo ušli u taj proces da nećemo uspeti.

Mihajlović objašanjava da se u EU više ne traži samo da kompanija ispunjava ekološke standre, već i da njeni dobavljači i poslovni partneri moraju da ispunjavaju uslove.

„Mi smo usvojili strategiju da budemo reigonalni lider u tom segmentu i potpisali smo konvenciju sa UN iz odriživosti poslovanja i krenuli tim stopama“, naglasio je Mihajlović.

Bez zelene tranzicije nema ekonomske održivosti, poručio je Mihajlović.

(Tanjug)

