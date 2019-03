Čačić: Brodogradnja je beznačajna, Uljanik poslati u stečaj

ZAGREB – Odluka o sudbini Uljanika još nije doneta jer se vladajuća koalicija u Hrvatskoj podelila i oko ovog pitanja.

Naime, svi su za stečaj, osim ministra privrede Darka Horvata koji navija za restrukturiranje i ulazak strateškog partnera. A, razlika između troškova stečaja i troškova restrukturiranja koje bi na sebe preuzela država, tj. poreski obveznici, nije mala – oko 500 miliona evra, piše Hina.

Restrukturiranje, odnosno „čišćenje“ svih dugova pre ulaska strateškog partnera, stajalo bi poreske obveznike nešto više od milijardu evra, a stečaj nešto više od 500 miliona evra.

Predsednik Narodne stranke, reformista Radimir Čačić, rekao je u gostujući na tv RTL da se ovi brojevi „neupitni“.

„Milion i 200 hiljada zaposlenih (u Hrvatskoj) ukupno je prošle godine zaradilo ono što bi sada trebalo dati Uljaniku. I to nakon svega ovoga što je dato“, rekao je on i dodao da stvari prerastaju sve okvire.

„Da to sve zastupa ministar Horvat je neverovatno. Sve to plaća sever Hrvatske i tako je to godinama. Horvat je iz Međimurja. I da to brani Posavec. Međimurje ima najniže plate“, kazao je Čačić.

Smatra da se ovo ne sme prihvatiti, te da ovo nije dobro ni za koga. O Brodosplitu i „3. maju“ kaže:

„Uzeli su ono što su uzeli, ali to nije brodogradnja kakva nam je potrebna. Što se tiče ‘3. maja’, on nema problem. Za par meseci on može normalno početi da radi. Problem nije Uljanik grupa nego – Uljanik. To treba poslati u stečaj. Nikakve milijarde više ne možemo trošiti“.

Tvrdi da treba imati hrabrosti da se kaže – dosta.

„Brodogradnja je beznačajna“, poručio je Čačić, a prenosi Hina.

(Tanjug)