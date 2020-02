Cadež: Možemo biti deo 30 najinovativnijih privreda u svetu

BEOGRAD – Zahvaljujcuhi merama podrške razvoju inovativne privrede možemo računati na transformaciju i da budemo deo 30 najinovativnijih privreda u svetu, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

On je na skupu „Mere podrške razvoju inovativne privrede“, na kome učestvuje predsednica Vlade Ana Brnabić i predstavnici privrede rekao da je cilj da se vidi kako se može pomoći i podstaći inovativna privreda.

Na današnjem skupu učestvuju predstavnici više od 700 kompanija u Srbiji, rekao je predsednik PKS.

„Svakog od vas zanima i svestan je da živimo u vremenu u kome moramo odgovoriti na izazove digitalizacije i novih poslovnih modela, novih načina proizvodnje, nabavke i sve ono što je deo svakodnevnog posla“, rekao je Čadež obraćajući se predstavnicima privrede na skupu u Palati „Srbija“.

On je dodao da je to važno nevezano za to o kojoj oblasti je reč – da li neko ima pekaru ili veliku farmaceustku proizvodnju.

Ubeđen sam da ovim merama, koje su početak, možemo na to da se transformišemo i uđemo u red 30 najinovativnijih privreda u svetu, istakao je Cadež.

Naveo je da su inovativna rešenja koja će biti primenjena u narednom periodu cilj, a da je ideja današnjeg susreta sa privrednicima da se predstavi sve što je vlada uradila i koje je mere osmislila.

Vazno je da zajedno razmislimo i razmotrimo kako to da se realizuje i kako da budemo sposobni da to implementiramo bez velikih trošokova i uz savete pravih ljudi“, rekao je on i dodao da se iz iskustava i primera velikih kompanija može mnogo naučiti.

