Cancer Protection program – podrška u borbi protiv raka

BEOGRAD – U Srbiji godišnje više od 20.000 ljudi izgubi bitku sa rakom, a 40.000 ljudi oboli pa je u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima Dunav osiguranje ponudilo program „Cancer protection“ koji deluje preventivno ali i pruža značajnu podršku ako do oboljevanja dođe.

Klinički farkamkolog Dr Janko Samardžić kaže da je po stopi oboljevanja Srbija u rangu zemalja regiona ali je problematičan broj umrlih.

„Visoka stopa umiranja govori da ne radimo dovoljno ne samo na primarnoj prevenciji odnosno da smanjujemo faktore rizika, nego i na sekundarnoj prevenciji – ranom otkrivanju bolesti iako postoji program skrininga koji se i stimuliše poslednjih godina“, kaže on.

Dodaje i da je problematično dijagnostikovanje bolesti u kasnom stadijumu u Srbiji i da na tome treba puno raditi.

Zdravstveno osiguranje jedna je od važnih kariku u lancu kada se govori o primarnoj i sekundaroj prevenciji u borbi protiv malignih oboljenja, rekao je on i dodao da je bitno podizati svesti o značaju borbe protiv malignih bolesti i o njihovom ranom prepoznavanju.

On kaže da je program Cancer Protection razvila nacionalna osiguravajuća kuća „Dunav osiguranje“ u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima i na osnovu podataka zdravstvenih ustanova o ozbiljnoj situaciji kada su u pitanju maligne bolesti u Srbiji.

„Program deluje i preventivno, omogućava pacijentima i svima koji su programu, da razmišljaju o svom zdravlju, da za malu sumu mesečno obezbede program koji će im omogućiti i finansijsku, i stručnu podršku, ukoliko ne daj bože dođe do postavljanja dijagnoze malignog oboljenja“, kaže on.

Cancer protection je dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje koje ima višestruki značaj i za pacijente i za zdravstvene radnike, ističe Samardžic i dodaje da je dostupan svima bez obzira na uzrast, pol, ili zdravstveno stanje, i funkcioniše jednostavno u praksi.

“ Ukoliko tokom trajanja zdravstvenog osiguranja dođe do postavljanja dijagnoze malignog oboljenja, bilo da se radi o invazivnim ili neinvazivnim formama oboljenja dolazi do isplate ugovorene sume čija je vrednost i do pet miliona dinara“, objašnjava on.

„To je suma koja treba da nam omogući borbu i pokrije sve one troškove koji se odnose i na lečenje, i na rehabilitaciju i posebnu ishranu, konačno i na lečenje u inostranstvu“, kaže on.

Kako ističe drugi aspekt Cancer Protection programa je stručna podrška odnosno institucija „drugog lekarskog mišljenja“.

„Program omogućava da se sva dokumentacija o postavljenoj dijagnozi uputi referentnom onkološkom centru u svetu koji onda procenjuje dijagnozu, koriguje po potrebi, i preporučuje najsavremeniji način lečenja koji imamo u ovom trenutku“, objasnio je on.

Kao prednosti ovog programa osiguranja Samardžić ističe jednostavna procedura, mesečna izdvajanja od nekoliko stotina dinara, i značajnu sumu ako do oboljenja dođe koja omogućava borbu za izlečenje.

(Tanjug)