CarGo: Otkriti političku pozadinu pretnji i blokade taksista

BEOGRAD – Direktor kompanije CarGo Tećnologies, Vuk Guberinić, poručio je danas da je neophodno otkriti političku pozadinu pretnji i blokade, kako kaže, taksi kartela, i zapitao se da li je neophodno da članovi CarGo počnu da nose pancire zbog „smrtne presude koji je doneo preki sud taksi kartela“.

„Da li je potrebno da nosimo pancire? Ne osećamo se sigurno ukoliko živimo u zemlji u kojoj će pretnja smrću taksi kartela da bude jača od reakcije institucija“, rekao je Guberinić, navodi se u saopštenju kompanije.

Dodajući da je „smrtna presuda koju je doneo preki sud taksi kartela nezabeležena u novijoj istoriji Srbije“, on je ocenio da „karteli koji su gospodari života i smrti, kadija koji te tuži i sudi, moraju da budu prošlost Srbije, a ne njena realnost“.

Direktor CarGo-a je poručio da se „u Beogradu čula taksi sirena, ali vreme je da se čuje ona policijska“, napominjući da su „karteli pretnja nacionalnoj bezbednosti“.

“ Danas nose crne čarape preko taksi tabli, a sutra će ih nositi preko glave. Poručujemo nadležnima – zaustavite kartel, da ne bi on zaustavio Srbiju. Uvereni smo da će, kada počnu da rade, imati pune ruke posla – i poreska policija zbog duga od 2,9 milijarde i tužilaštvo zbog pretnji, ali i kriminalistička policija zbog različitih kriminogenih radnji“, rekao je Guberinić.

On je pozvao nadležne da istraže ove „stravične pretnje, ali i da zakucaju na vrata taksi kartela na njihovim lažnim adresama na Sajmu i širom Beograda“.

„Taksi kartel do sada nije birao reči, a sada više ne bira ni sredstva. Od pretnji smrću do jučerašnje strašne optužbe da su članovi CarGo devijantni i da su narko dileri. Jasno je da im je neko na visokoj poziciji ulio hrabrost i da mogu da izbegavaju plaćanje poreza i da upućuju ove strašne pretnje“, kazao je on i dodao da je „neophodno da se otkrije i politička pozadina blokade grada i ovih surovih pretnji“.

Guberinić je zaključio, da iako nisu čuli argumente ni dobili odgovore na svoja pitanja, da će nastaviti da traže odgovore na pitanja „ko je taksi kartel podstakao i ohrabrio da blokiraju grad, ko im obećava zaštitu i ko je zauzvrtat uzeo novac“.

(Tanjug)