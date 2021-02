Cena Brenta blizu 58 dolara za barel

LONDON – Cene nafte skočile su danas za više od 2,0 odsto pošto su podaci o pridržavanju zemalja članica OPEK-a sporazuma o ograničenju pumpanja ublažili strahovanja vezana za slabljenje tražnje zbog korona pandemije.

Severnomorska nafta Brent je porasla za 1,30 dolara ili 2,3 posto, na 57,65 dolara za barel, na trgovanju 11:50 časova po srednjoevropksom vremenu, treći dan zaredom.

Američka „laka“ nafta WTI poskupela je za 1,25 dolara, takođe za 2,3 procenta, na 54,80 dolara po barelu. Obe globalne naftne reference su u ponedeljak takođe zabeležile rast cene od preko 2,0 procenta, prenosi Rojters.

Proizvodnja „crnog zlata“ Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) povećana je u januaru sedmi mesec uzastopno, ali manji od očekivanja, pokazalo je istraživanje britanske agencije.

Pored toga, podršku cenama pruža dobrovoljno smanjenje proizvodnje Saudijske Arabije za dodatnih milion barela preko kvote utvrđene sporazumom OPEK-a i njenih saveznika, koje je treba da bude sprovedeno od početka februara do marta.

„Budući da OPEK i njeni saveznici (grupa OPEK+) nastoje da globalnu proizvodnju nafte održe ispod nivoa tražnje, očekujemo da količine nafte na zalihama nastave pad“, navode analitičari švajcarske UBS banke.

Ova investiciona banka predviđa da će cena Brenta dostići 63 dolara po barelu do druge polovine ove godine i nastaviti rast do 65 dolara do prvog kvartala 2022, dok Goldman Saks procenjuje da će severnomorska nafta već do jula ove godine sticji do cene od 65 dolara za barel.

Snežne mećave koje su pogodile severoistok SAD-a povećale su tražnju za gorivom koje se koristi za grejanje.

(Tanjug)

