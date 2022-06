Cena struje za privredu jos dva meseca 75€ po megavat-satu

BEOGRAD – Zaključkom Vlade Srbije preporuceno je Elektroprivredi Srbije da za dodatna dva meseca, do kraja avgusta, produži snabdevanje privrede električnom energijom po ceni od 75 evra za megavat-sat bez PDV za kupce na tržištu, to jest privredu.

U EPS-u objašnjavaju za Tanjug da će, takođe, još dva mesca važiti stara cena od 97,5 evra po megavat-satu za rezervno snabdevanje.

Prethodni zakljucak Vlade Srbije iz decembra 2021. godine, preporučivao je EPS-u cene za privredu i rezervno snabdevanje do 30. juna 2022. godine, a novim zaključkom vlade iste cene važiće i u periodu od 1. jula do 31. avgusta.

Pravo na rezervno snabdevanje ima kupac električne energije koji je izgubio pravo na snabdevanje i to u slučaju stečaja ili likvidacije snabdevača koji ga je do tada snabdevao, prestanka ili oduzimanja licence snabdevaču koji ga je do tada snabdevao ili u slučaju da nije našao novog snabdevača nakon prestanka ugovora o snabdevanju sa prethodnim.

Osim ako je prestanak ugovora posledica neizvršavanja obaveza plaćanja kupca, kao i u slučaju da nije našao novog snabdevača nakon prestanka ugovora o snabdevanju sa prethodnim, a pripada kategoriji kupaca kojima se ne može obustaviti isporuka električne energije u slučaju neizvršavanja obaveza.

Rezervno snabdevanje se ostvaruje bez zahteva krajnjeg kupca i počinje prestankom ugovora o snabdevanju sa ranijim snabdevačem.

Rezervno snabdevanje može neprekidno trajati najduže 60 dana.

Vlada je juče saopštila da je, imajući u vidu drastično poskupljenje električne energije na berzama u poslednjih nekoliko meseci, usvojila Zaključak kojim se EPS-u preporučuje da se rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje, u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2022. obavlja po ceni od 97,50 evra/MWh bez PDV, kako se ne bi ugrozilo poslovanje i privredni ambijent u Srbiji.

Takođe, kako je navela vlada, u cilju zaštite tržišta, privrede i sigurnosti građana, Vlada Srbije donela je odluku da u istom periodu od 1. jula do 31. avgusta, cena električne energije kupcima na komercijalnom tržištu bude 75 evra/MWh bez PDV.

(Tanjug)

