Česi grade fabriku u Vršcu, ulažu 15 miliona evra

VRŠAC – Kompanija IMG Manufakturing investiraće 15 miliona evra u izgradnju pogona za proizvodnju plastičnih delova i komponenti za autoindustriju

u Vršcu, a radi se o prvoj grinfild investiciji iz Češke u proizvodni sektor u Srbiji, objavila je danas Privredna komora Srbije.

Investicija je planirana na lokaciji Naučno-tehnološkog parka u industrijskoj zoni u Vršcu.

Češka kompanija IMG Management, registrovana u Srbiji kao IMG Manufakturing, gradiće u tri faze fabriku površine preko 6.000 kvadrata na 1,3 hektara zemljišta.

Generalni menadžer IMG Manufakturing Mišal Gruc rekao je da je početak izgradnje prve proizvodne hale planiran za jul ove godine.

„Planiramo da počnemo izgradnju prve proizvodne hale u julu i da dovršimo ceo objekat do kraja ove godine, a zatim da završimo celokupnu investiciju najkasnije do 2025. i dovršimo sve tri proizvodne hale“, objasnio je on.

U prvoj fazi predviđa se proizvodnja plastičnih delova, plastičnih rezervoara i kontejnera, dok će u drugoj fazi praviti plastične ploče, a u trećoj plastične delove za auto-industriju.

„Ukupna planirana investicija vredna je 15 miliona evra, a planiramo da zaposlimo 150 ljudi, od čega u prvoj fazi 20 radnika. Počeli smo sa odabirom zaposlenih. Zbog činjenice da nam je kvalitet na prvom mestu, obučićemo prve zaposlene iz Srbije u našim pogonima u Češkoj pre završetka prve proizvodne hale u Srbiji“, navodi Gruc.

