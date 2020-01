CG ima 66 milionera, najbogatiji ima 17,9 miliona

PODGORICA – Crna Gora ima 66 milionera, koji na svojim računima imaju po milion i više evra, a najbogatiji ima 17,9 miliona evra.

Kako je rečeno podgoričkoj Pobjedi u Centralnoj banci, to su poslednji podaci koje su banke dostavile Centralnoj banci 31. decembra 2019. godine, prenosi RTCG.

Kako se navodi, identitet najbogatijeg ne sme da se saopšti, ali se zna da on nije državljanin Crne Gore, već stranac nerezident.

Dodaje se i da najviše ima milionera koji na svom računu imaju od jedan do pet miliona.

„Depozit u iznosu od milion do pet miliona evra imaju 63 fizička lica. Dva fizička lica imaju depozit u iznosu od pet do 10 miliona, a jedno fizičko lice od 10 do 20 miliona“, saopštili su u Centralnoj banci.

Podaci pokazuju da se broj milionera smanjio jer je po ranijim podacima u Crnoj Gori bio 71 milioner, a najveći iznos depozita je iznosio 31,9 miliona.

(Tanjug)