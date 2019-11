CG uvećava javni dug

PODGORICA – Vlada Crne Gore donela je odluku i predstavila plan kreditnih aranžmana za 2020. godinu.

Vlada je najavila novo zaduživanje u 2020. godini u iznosu od 590 miliona evra, a njome su definisani kreditni aranžmani koji će, kako se navodi u odluci o zaduživanju, biti u skladu sa Zakonom o budžetu za narednu godinu.

„Odlukom je definisana i mogucnost zaduženja za potrebe refinansiranja duga i stvaranja rezerve i održavanja tekuce likvidnosti, nezavisno od granice godišnjeg porasta duga, kao i za refinansiranje i reprogramiranje kratkorocnih pozajmica i hartija od vrednosti“, naveli su iz Vlade, dodajući da će nedostajuca sredstva za finansiranje budžeta u narednoj godini iznositi 590 miliona evra, prenose „Večernje novosti“.

„Država će, u narednoj godini, koristiti depozite u iznosu do 490 miliona evra i novac iz aranžmana se kineskom Eksim bankom, u iznosu do 100 miliona evra“, ističe se u odluci, uz navode da će država 2020. izdati garancije do 49 miliona evra za kreditni aranžman izmedu Železnicke infrastrukture Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje pruga i nove opreme za pomoćni voz.

Prema predlogu odluke, garancije od 11 miliona evra biće izdate i za kreditni aranžman za potrebe Železnickog prevoza Crne Gore, nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, u iznosu do 14 miliona evra. Država ce izdati pismo o potvrdivanju državne garancije na iznos od 12 miliona evra za potrebe druge tranše kreditnog aranžmana izmedu javnog preduzeca Regionalni vodovod Crnogorsko primorje i EBRD, cija je vrednost 24 miliona evra. Prema Strategiji za upravljanje javnim dugom naredne godine na naplatu dolazi oko 580 miliona evra obveznica koje je država emitovala 2015. i 2016. godine.

Za 13 godina od obnove državne nezavisnosti, Crna Gora je šest puta uvećala javni dug. Iz opozicije podsećaju da je javna zaduženost države na kritičnom nivou navodeći da je 2006. javni dug iznosio 701 milion evra, dok je bruto društveni proizvod 1,83 milijarde, prenosi B92.net.

„Država mnogo više troši nego što stvara, a nema ni mogucnosti ni komfora da živi na bazi kreditnih zaduživanja iz inostranstva. Ovo je mala i siromašna zemlja sa veoma ogranicenim resursima, i ljudskim i prirodnim. Šta reci o auto-putu Bar – Boljare – granica sa Srbijom, koji se citav gradi iz duga, a ovih prvih cetrdeset kilometara sasvim sigurno bice najskuplji gledano po kolimetru auto-puta“, ocenio je u parlamentu, poslanik DF Strahinja Bulajić.

„Najava Vlade prema kojoj ce ukupan dug do kraja 2020. godine pasti ispod 60 odsto BDP, potpuno je nerealna i bez osnova“, dodao je Bulajić.

(Tanjug)