Ćika: Na skijalistima veca prodaja karata i prihod nego lane

BEOGRAD – Stanje u svim skijalištima Srbije, na Kopaoniku, Torniku, Staroj planini je odlično, puno je gostiju, a ovogodišnji rezultati poslovanja su izvanredni, izjavio je za Televiziju Tanjug direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika i naveo da ove godine na skijalištima u proseku ima oko 8.000 skijaša dnevno dok je lane u istom periodu bilo između pet i šest hiljada.

„Kada se posmatra prodaja karata, prodali smo 32 odsto više karata nego lane za isti vremenski period i ostvarili prihod veći za 75 odsto“, istakao je on.

Odgovarajući na pitanje odakle je najviše stranih skijaša na našim skijalištima, rekao je da oni uglavnom dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije, a da je zbog korone manje onih iz drugih regiona.

Istakao je da je bezbednost skijaša na prvom mestu i da se na skijalištima poštuju epidemijske mere, nose se maske, drži rastojanje, a skijaši su velikim delom već i zaštićeni jer nose kape, rukavice, odela.

„Na žičarama je smanjen kapacitet, pa se recimo u šestosedima vozi po troje, imamo beskontaktno podizanje karata.

Sa „Torlakom“ smo napravili ugovor po kome skijaši na Kopaoniku mogu da se testiraju a imamo i trauma centar za slučaj povreda“, rekao je Ćika.

Kada je reč o nedavnom problemu sa žicarom na Kopaoniku koja vodi do Pančićevog vrha, rekao je da je kvar otklonjen u rekordnom roku od sedam dana i da je za to vreme bio organizovan prevoz skijaša minibusevima do drugih mesta da se ne bi pravila gužva u samom centru.

Poredeći cene ski-pasa kod nas sa evropskim, naveo je da su one niže, pa recimo cena šestodnevnog ski-pasa na Kopaoniku iznosi oko 19.000 dinara, dok se u inostranstvu, u mestu istog ranga, ona kreće oko 280, 290 pa i 300 evra.

Ćika je rekao i da je što se Skijališta Srbije i Skijaškog saveza Srbije sve spremno za Evropa kup za žene na Kopaoniku u veleslalomu koji se održava 8. i 9. februara i na kome se očekuje učešće 100 takmičarki.

(Tanjug)

