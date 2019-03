Cirkularna ekonomija, stanovanje, otpad – najviše šansi za posao

BEOGRAD – Najviše prilika za biznis je u oblastima poput energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije, stanovanja, zdravih životnih stilova, otpada i viškova hrane, zbog čega je potrebno više inicijative među privrednicima u tom pravcu.

To je jedna od glavnih poruka članica Foruma za odgovorno poslovanje s današnjeg okruglog stola „Zelena ekonomija za razvoj regiona“, a ujedno to je i uslov za realizovanje agende UN o održivom razvoju do 2030.

Na tom je skupu rečeno i da je na 12 milijardi dolara procenjena vrednost koja će biti generisana kroz biznis prilike na ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Kako se navodi u saopštenju Foruma za odgovorno poslovanje, više od polovine kompanija koje su članice te organizacije, preduzelo je akcije usmerene na ostvarenje Ciljeva održivog razvoja UN vezanih za zaštitu životne sredine.

Prioritete za sopstveno angažovanje vide u ciljevima koji se odnose na obrazovanje, ekonomski rast i dostojanstven rad, zdravlje i održivu proizvodnju i potrošnju.

(Tanjug)