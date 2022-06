Crnogorska vlada podržala predlog o ukidanju PDV na hleb

PODGORICA – Vlada Crne Gore je podržala Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji su Skupštini podneli poslanici socijaldemokrata, a kojima je predviđeno da se promet hleba oporezuje po stopi od nula odsto, a uvoz oslobodi od plaćanja PDV-a do kraja godine.

U obrazloženju razloga za privremeno ukidanje PDV-a na hleb i uvoz navodi se da je agresija Rusije na Ukrajinu veoma negativno uticala na ekonomska kretanja u Evropi, na nestabilnost tržišta i rast cena, posebno osnovnih životnih namirnica, prenosi portal CdM.

“Posledice takvih negativnih ekonomskih tendencija su itekako prisutne i u Crnoj Gori, kao maloj, otvorenoj i visoko uvozno zavisnoj ekonomiji, što je rezultiralo drastičnim rastom cena pojedinih prehrambenih proizvoda, koji je u pojedinim slučajevima išao i do 75 odsto, dok se sličan trend očekuje i u narednom periodu”, piše u obrazloženju.

Dodaje se da, prema najavama iz pekarske industrije, nedavno umanjenje stope PDV-a na brašno, ulje i so neće uticati na umanjenje cenje hleba, budući da su troškovi pekarima suštinski ostali isti s obzirom na to da oni neće plaćati PDV na brašno, ali neće imati ni pravo na povraćaj PDV-a, dok će trgovci imati iste troškove kao i do sada.

“Zato je jedini održiv način za umanjenje cene hleba umanjenje stope PDV-a na hleb sa 7,0 na nula odsto”, navode poslanici SD-a, čiji predlog podržava vlada.

(Tanjug)

