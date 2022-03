Danas: EU sankcijama protiv Rusije kaznila Srbiju, poštedela i sebe i Rusiju

Četvrtim paketom sankcija Evropskog saveta prema Rusiji kojim se zabranjuje izvoz luksuzne robe i uvoz čelika prvi put je obuhvćeno 12 ruskih energetskih kompanija, medju kojima je i Gaspromnjeft i podružnice u njegovom vlasništvu, većem od 51 odsto, čime je obuhvaćena i Naftna idustrija Srbije (NIS), pa je na taj način EU poštedela sebe i Rusiju, a kaznila Srbiju, objavio je Danas.

„Suština je da su Evropljani ostavili mogućnost da se na njihovoj teritoriji uvozi i izvozi iz Rusije, ali da treće zemlje ne mogu da uvoze naftu ako su kompanije ili rafinerije u većinskom vlasništvu Rusije. Nisu kaznili Ruse, nisu kaznili sebe, kaznili su nas“, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dodao je da se razgovara sa EU, Amerikom, a da se u konsultacijama sa Rusijom došlo „do tri opcije ukoliko Srbija ne bude izuzeta iz ovih odluka u narednih 48 sati“, a da rok ističe danas popodne.

Ukoliko bi se sankcije primenjivale na ovaj način, ne samo da, na primer neka od naftnih kompanija iz regiona, madjarski MOL ili austrijski OMV mogu nesmetano da uvezu naftu iz Rusije, nego bi to mogla i ruska kompanija Lukoil u Bugarskoj, ali NIS to ne bi mogao.

Ekonomista Goran Radosavljević ocenio je da je besmislena odluka EU kojom uvodi zabranu Srbiji, koja nije članica EU, uvoz nafte iz Rusije, dok članice EU to mogu.

„NIS već nekoliko godina ne uvozi naftu direktno iz Rusije. Dva puta godišnje raspisuju tender na koji se javljaju trgovci, a to su često i kompanije kao što je Glenkor ili Vitol, koje su registrovane u drugim zemljama, recimo Švajcarskoj. Od njih uvozi naftu tipa ‘ural’, uglavnom rusku i kazahstansku, zato što je rafinerija baždarena na taj tip nafte. Ali tu naftu uvoze i madjarska, hrvatska, austrijska, rumunska naftna kompanija, ceo regin“, rekao je Radosavljević.

Istakao je da bi zabranom dotoka nafte do Srbije, mogla biti ugrožena rafinerija nafte Pančevo i da je to „ubijanje jednog konkurenta na tržištu bez posebnog razloga“.

Ukoliko EU ne izuzme Srbiju iz odluke, Vučić je pomenuo tri scenarija, a jedan od njih bi bio da država Srbija preuzme većinski paket NIS-a, ali je pitanje da li će ruska strana pristati na to.

Tehnički, istakao je Radosavljević, takve sankcije mogu da se zaobidju modelom primenjenim na Er Srbiju gde zbog pravila „otvorenog neba“ većinski vlasnik aviokompanije nije mogao biti Etihad (zemlja van Evrope), pa je država zadržala nominalno većinsko vlasništvo, a upravljanje i profit je prepustila Etihadu.

Drugo rešenje bi moglo biti uvoz nafte preko Crne Gore i luke Bar odakle bi se do Pančeva transportovala vozom, ako Crna Gora to dozvoli i ako EU dozvoli Crnoj Gori da to dozvoli.

Treće rešenje moglo bi biti da neka srpska kompanija, na primer Transnafta, uveze naftu, a onda proda NIS-u, naravno opet ukoliko bi EU zažmurila na to.

Radosavljević ocenjuje da je poenta ove odluke da EU prisili Srbiju da uvede sankcije Rusiji.

„Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Recimo 2014. godine su donete sankcije protiv Sberbanke, ali su se na lobiranje iz Austrije te mere primenjivale samo na Sberbanku van EU, a to su bile samo banke u BiH i Srbiji“, rekao je on.

I energetičar Miloš Zdravković ističe da je neverovatno da Hrvatska može da kupi rusku naftu, a da zabrani transport iste te nafte iz Omišlja, naftovodom do Pančeva.

On ističe mogućnost i da se transportuje nafta brodovima iz Rusije preko Crnog mora i Dunavom do Pančeva.

Zdravković je skeptičan prema mogućnosti da Rusi tek tako prepuste većinski deo NIS-a Srbiji.

„Oni sa NIS-om nisu kupili samo benzinske pumpe, nego i dominantan položaj u regionu i prava na vadjenje nafte i gasa. U ovim vremenima oni ostvaruju ogroman ekstraprofit, prodajući naftu i gas po ovim cenama i na nivou Gaspromnjefta, NIS je jako mali“, ocenio je Zdravković.

Drugi možda još važniji aspekt ovih sankcija mogla bi biti obustava snabdevanja gasom. Za razliku od nafte koja je berzanska roba i može se kupiti bilo gde, gas može doći samo gasovodom iz dva pravca i kroz oba teče ruski gas.

Takodje, gas za Srbiju nabavlja Srbijagas, ali preko posrednika, firme Jugorosgas koja je registrovana u Švajcarskoj, a čiji je većinski vlasnik Gasprom.

Dobra vest je što na listi kompanija sa kojima su zabranjene transakcije Gasproma, inače majke kompanije Gaspromnjefta, nema.

Zdravković smatra da Bugarska neće zatvoriti gasovod Balkanski tok kojim se u Srbiju doprema gas iz Rusije.

„Ovo nije odluka UN, već EU. Ako zatvore gasovod mogli bi da izgube sudski spor, kao što su izgubili za izgradnju nuklearke u Belenama zbog čega su Rusima platili skoro milijardu dolara. Osim toga u Švajcarskoj je registrovan veliki broj kompanija, a izmedju ostalih i Nord Stream (Severni tok)“, rekao je Zdravković.

U NIS-u su rekli da se poslovanje u ovom trenutku obavlja neometano i kompanija ostaje fokusirana na nastavak realizacije započetih investicija i na očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, ali da se „prati situacija i analiziraju svi potencijalni scenariji“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.