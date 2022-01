Danas: Grčićev čovek novi kandidat za direktora EPS-a

Novi kandidat za direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) je izvršni direktor za razvoj strateških projekata tog javnog preduzeća Vladimir Marković, piše „Danas“.

„Iako je jedini kandidat za funkciju v.d. direktora EPS-a, o kome je razmišljala Vlada Srbije, bio Miroslav Tomašević u medjuvremenu se kao opcija koja bi na čelu preduzeća zamenila Milorada Grčića pojavilo i ime Vladimira Markovića“, navodi taj list.

Grčić je sredinom januara razrešen dužnosti v.d. direktora EPS-a zbog havarije u Termolektrani „Nikola Tesla“.

Kako Danas saznaje Marković je faktički bio Grčićev zamenik u preduzeću i zbog toga ima njegovu, ali i podršku uticajnog biznismena člana Srpske napredne stranke zainteresovanog za kadriranje u elektroenergetskom sektoru Srbije.

„Vladimir Marković je Grčićev čovek. Ako bi on bio izabran na mesto direktora to bi bilo loše za interese preduzeća jer bi se nastavilo sa nakaradnom politikom iz perioda Grčića koja je dovela do kolapsa elektroenergetskog sistema zemlje“, rekao je sagovornik „Danasa“ koji je želeo da ostane anoniman.

Prema njegovim rečima Marković je „na liniji Srpske napredne stranke“ te je to razlog zbog koga se razmišlja o njemu.

„Njegov izbor bi odgovarao u potpunosti Grčiću koji bi zadržao uticaj u preduzeću i elektroenergetskom sektoru. Takodje, podršku mu daje jedan veoma bogat i što je najvažnije uticajan član SNS. Taj biznismen ima veoma dobre veze u najužem rukovodstvu stranke i naravno blizak je predsedniku Srbije. Dakle, moglo bi se reči da uticajan lobi u SNS promoviše Markovića kao kandidata“, kazao je sagovornik „Danasa“.

Medju zaposlenima u Elektroprivredi Srbije se priča da Markovića podržava i Sindikat radnika EPS-a, čije je rukovodstvo uživalo podršku Grčića dok je on bio na čelu tog preduzeća. Navodno je rukovodstvo tog sindikata uputilo dopis premijerki Srbije Ani Brnabić u kome je predložilo da novi v.d. direktora EPS-a bude Vladimir Marković.

U Sindikatu radnika EPS-a za „Danas“ su to demantovali.

Dok se ime Markovića nije pojavilo medju onima za koje se spekuliše da mogu da se nadju na funkciji v.d. direktora EPS-a, prema informacijama iz preduzeća, jedini kandidat za tu poziciju bio je Miroslav Tomašević, aktuelni izvršni direktor za proizvodnju energije. Zaposleni tvrde da je reč je o dobrom inženjeru koji se razume u svoj posao, dugo je već u preduzeću i ima sve kvalifikacije da se nadje na toj poziciji.

(Beta)

