Danas nova cena goriva, marža veća za dinar po litru

BEOGRAD – Maloprodajna cena derivata nafte koja će važiti od danas do 31. maja biće formirana kao i do sada na osnovu srednje veleprodajne cene derivata koju će utvrđivati Ministarstvo rudarstva i energetike, a na cenu će biti dodata trgovačka marža od sedam dinara po litru, koja je do sada bila šest dinara po litru, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Takođe, akciza na gorivo koja je u prethodnom periodu bila umanjena za 20 odsto sada će biti smanjena za 15 odsto.

Konačna maloprodajna cena za naredni period biće formirana danas u 15 časova za narednu nedelju i kao i svakog petka do kraja važenja uredbe objavljena na sajtu Ministarstva trgovine.

Vlada Srbije usvojila je juče izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata koja će važiti od danas do 31. maja.

Vlada je usvojila i odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih usklađenih iznosa na derivate nafte – olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu, kao i njenu tendeciju daljeg rasta, koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

(Tanjug)

