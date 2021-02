Danas počinje takmičenje u tehnološkim inovacijama za 2021.

BEOGRAD – Dodelom priznanja prošlogodišnjim učesnicima Nacionalnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, danas počinje promocija i početak novog ciklusa takmičenja za ovu godinu, izjavio je profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Dragan Povrenović.

Učestvujući u diskusiji „Podrška inovatorima i inovativnim kompanijama“ koju je u okviru šestog multikongresa Serbian Visions Nemačko-srpske privredne komore, organizovala Privedna komora Srbije, Povrenović je rekao da početak promocije znači poziv svim zainteresovanim inovatorima da se jave i učestvuju na ovom takmičenju.

Takmičenje se u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda, Privrednom komorom Srbije i Radio-televizijom Srbije i Vojvodine održava već 17 godina, a od pre 15 godina u takmičenje su uključeni i inovatori iz Republike Srpske.

U takmičenju mogu da učestvuju svi istraživači, inovatori, studenti, zaposleni i nezaposleni, preduzeća, rečju svi koji imaju neku inovaciju.

Godišnji nagradni fond iznosi oko šest miliona dinara.

Profesor Povrenović je istakao da će promocija za kategoriju realizovana inovacija trajati do 5. maja, do kada bi trebalo da se okupe oni koji imaju neku ostvarenu inovaciju, a za kategorije srednjoškolskih i studentskih invencija do 15. maja.

„Posle toga kreće učenje i takmičenje. Pokušaćemo da preko škola, profesora, medija okupimo i osokolimo studente i srednjoškolce da se jave u većem broju nego prethodnih godina“, naveo je on.

Ocenio je da nam novostvorena vrednost u bruto domaćem proizvodu nije mnogo velika i da inovacije mogu to stanje da poprave.

Raniji učesnici i pobednici na ovim takmičenjima istakli su da je takmičenje važno za podršku inovacijama, da se na njemu mnogo nauči i da učesnici i same inovacije postaju prepoznatljivi u društvu.

Tako je Ivana Beara ocenila da takmičenje usmerava misli i ideje u pravom smeru, Nikola Stanojević je ukazao da ono pomaže u realizaciji ideja a Marija Gnjatović da se na takmičenjima stiču kontakti dragoceni za rad i realizaciju svojih zamisli.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.