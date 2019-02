Danas: Svesno planiraju manje prihode u budžetu da bi se hvalili suficitom

Veći ili manji suficit od projektovanog u budžetu Srbije posledica je lošeg planiranja, piše dnevni list „Danas“.

List podseća da je je ministar finansija Srbije Siniša Mali poslednjeg dana januara saopštio da je u tom mesecu planirani suficit od 7,8 milijardi, a bio je tri puta veći.

Taj trend, kako navodi „Danas“ traje od 2015. godine i navodi primer da je 2017. godine u budžetu Srbije razlika izmedju planiranog deficita od 43,5 milijardi dinara i ostvarenog suficita od 32 milijarde dinara bila 75 milijardi dinara.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurij Bajec smatra, kako je naveo „Danas“, da pogrešno planiranje ostavlja različite posledice.

„Ako se pretera sa rashodima, onda je to, na primer, inflacija, a ako se ostvari višak, za koji neki misle da je dobra stvar, to znači da je poresko opterećenje preveliko, ili da se opterećuju neki sektori koji ne bi trebalo. Takodje, to pokazuje da država nije u stanju da potroši sve što je prikupila“, rekao je Bajec i dodao da političari posebno vole da se hvale rezultatima u budžetu.

On je ukazao i na još jednu posledicu neplaniranog viška u budžetu, a to je povećanje diskrecione moći vlade.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić je za „Danas“ rekao da se ne može ocenjivati izvršenje budžeta na osnovu jednog meseca.

„Januar je inače sezonski mnogo budžetski bolji od ostalih meseci i ne može se ocenjivati na osnovu njega, pa čak iako je tri puta bolji od planiranog. I ako bi se pojavio budžetski prostor ove godine ne bi ga trebalo koristiti za povećanje plata i penzija već za smanjenje poreza i povećanje investicija“, rekao je Arsić.

Dodao je da u januaru predstavnici vlasti najave povećanje plata i penzija i cele godine o tome pričaju, a onda povećanje bude u decembru.

Arsić je objasnio da je razlog za konzervativno planiranje budžeta u prethodnim godinama bio i sporazum sa Medjunarodnim monetarnim fondom koji nije dozvoljavo da se planira bolja naplata poreza.

„A to se dešavalo, siva ekonomija je smanjivana i rasla naplata poreza, pa otuda i veći suficit nego što je planirano“, kazao je Arsić.

(Beta)