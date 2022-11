Deđanski: Saradnja sa Azerbejdžanom zalog za budućnost

BEOGRAD – Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, ocenio je danas da je Srbija što se tiče gasa i struje za ovu zimu spremna, a da saradnja sa Azerbejdžanom, koja je potvrđena i prilikom posete predsednika Ilhama Alijeva Beogradu, predstavlja zalog za budućnost, odnosno da će olakšati situaciju pred zimu sledeće godine.

Deđanski za Tanjug kaže da Srbija ima rezerve gasa skoro za cela tri meseca da bezbrižno troši, ali da problem predstavlja sledeća zima, za šta nam je i važno da imamo nekoliko različitih puteva snabdevanja, od kojih je jedan da kupujemo gas iz Azerbejdžana.

„Teško je održati ovu cenu struje, sada to radimo jer imamo dovoljne količine gasa, možemo da ga koristimo i za pretvaranje u električnu energiju, ali bilo bi bolje kada bismo dobili još. Dolazak Alijeva dokazuje da što se tiče Azerbejdžana to neće biti problem i da će biti ispod berzanske cene“, navodi Deđanski.

Kako kaže, Azerbejdžan je malo ko tretirao kao bitnu zemlju, međutim to se promenilo sada, a dolazak Alijeva u Beograd u trenutku kada bi svi da ga ugoste pokazuje da srpsko rukovodstvo vodi dobru politiku godinama unazad jer neguje dobre odnose sa prijateljima.

„Mi sa Azerbejdžanom imamo jako dobre odnose godinama, plus što oni imaju najbolje moguće odnose sa Turskom, a naši su podignuti na visok nivo i to dovodi do posete Alijeva Beogradu kojeg bi svi hteli“, kazao je Deđanski dodajući da što se tiče gasa, već je dogovoreno između Srbije i Azerbejdžana, a pitanje je samo količine, što zavisi od toga koliko će Azerbejdžan proizvoditi.

„To nije količina koja može da nadomesti sav gas koji postoji, ali može nekim zemljama među kojima smo i mi“, kaže Deđanski.

Smatra i da je današnja poseta azerbejdžanskog predsednika važna zbog najavljene posete delegacije Srbije Bakuu, kao i ponovna poseta Alijeva Srbiji.

(Tanjug)

