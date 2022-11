Delez, farmeri, država i nauka partneri u razvoju poljoprivrede

BEOGRAD – Na prvom Maxi Nacionalnom sajmu hrane koji je održan danas ukazano je na dosadašnje rezultate u partnerskom razvoju poljoprivrednih proizvođača i trgovina u lancu Delez uz saradnju nauke i najavljeni su dalji planovi razvoja.

Generalni direktor Delez Srbija Jan-Vilem Dokhejr izjavio je da je misija tog lanca da radi sa što je više moguće domaćih poljoprivrednih proizvođača jer njihove trgovine žele da imaju najkvalitetnije i najsvežije proizvode.

„Festival hrane smo organizovali da pokažemo da želimo da sarađujemo sa svakim poljoprivrednim proizvođačem koji ima kvalitetne proizvode“, rekao je on.

Dodao je da su tu da pomognu da farmeri imaju bolje proizvode i da sarađuju sa Delezom.

„Želimo da naši kupci imaju najbolje sveže proizvode svakodnevno. Nadam se da ćemo sledeće godine ovde imati još dužu listu farmera sa kojima sarađujemo. I sa još više inovacija primenjenih u proizvodnji“, rekao je on.

Dodao je da najbolje proizvode za kupce žele što svežije na svojim rafovima i zato žele razvoj saradnje sa domaćim proizvođačima voća i povrća.

Delez sada radi sa 200 srpskih farmera a u ukupnoj prodaji svežih proizvoda oko polovina je iz Srbije.

„Ambicija je da to snažno povećamo, ne možemo do 100 odsto, jer ovde ne rastu banane, ali da taj procenat podignemo što je više moguće“, rekao je on.

Poručio je da će svaki potencijal i izvor proizvoda koji postoji u Srbiji, iskoristititi iz Srbije.

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je nakon otvaranja „Nacionalnog sajma hrane“ da je veoma važno da međunarodni trgovinski lanci, koji na tržište donose najviše standarde u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane, prepoznaju kvalitet domaće proizvodnje.

Dodao je da je značajno da se najbolji proizvodi iz naše zemlje nalaze na njihovim rafovima.

On je ocenio da Srbija ima snažnu prehrambenu industriju i dodao da je u poslednjih 10 godina izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda porastao sa 2,1 na 4,2 milijarde evra.

Istakao je da su godine globalne krize pokazale koliko je važna jaka domaća proizvodnja, i dodao da je trgovina kao delatnost koja je ključna za adekvatno snabdevanje pružila najbolji odgovor kada su globalni lanci snabdevanja bili prekinuti.

Momirović je poručio da će Vlada Srbije nastaviti da pomaže domaćim proizvođačima kroz različite modele podsticaja, osavremenjavanje proizvodnje i plasmana spajajući tradicionalna znanja sa novim tehnologijama sa ciljem podsticanja promena i dodatnih ulaganja u celom lancu snabdevanja.

Ambasador Holandije Joste Reinces izjavio je da kvalitetne proizvode i iskusne proizvođače iz Srbije treba kombinovati sa iskustvom i tehnologijom holandskog sektora poljoprivrede te da bi rezultat bio vin-vin za obe strane.

Podsetio je da je Holandija druga na svetu po izvozu poljoprivrednih proizvoda i rekao da imaju šta da ponude kako bi kroz saradnju došlo do razvoj sektora poljoprivrede u Srbiji.

Članica IO i potpredsednica pravnih i korporativnih poslova Delez Srbija Jelena Pavlović, istakla je da i nauka ocenjuje da je kvalitet hrane koji se u uređenim lancima prodaje u Srbiji zadovoljavajućeg kvaliteta.

„Možete da budete sasvim sigurni da je kvalitet i zdravstvena ispravnost hrane u sistemu Delez Srbija, a to su Maxi, Mega Maxi, Tempo i Šop end gou, proverene na svakom koraku proizvodno prometnog lanca“, rekla je ona.

Stručna kontrola voća i povrća počinje od njive, kontroliše se u distributivnom centru, laboratorijski se analizira, poštuju se najviši svetski standardi kod skladištenja i bezbednosti hrane, transport do maloprodaje je u kontrolisanim uslovima, a kontrola je i u maloprodaji.

„Ono što dođe u ruke naših potrošača je višestruko provereno“, poručila je ona.

Dodala je da potrošači zaslužuju hranu najvećeg kvaliteta te da Delez Srbija kroz svojih 500 prodavnica nastoji da obezbedi.

“ U saradnji sa beogradskim univerzitetom i partnerima među dobavljačima Delez donosi nove trendove i pokušavamo da zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica podignemo na još viši nivo“, istakla je ona.

Kao poduhvate na tom putu istakla je da je ove godine u Maksiju prodavan bostan sa žigom Bez ostataka pesticida, što je srpska premijera.

Dodala je da je od ove godine u prodaji piletina uzgajana bez antibiotika.

„Radimo dalje, proširićemo ovaj koncept na jaja, goveđe i svinjsko meso. Svakodnevno naporno Delez u saradnji sa naukom i saradnicima iz privrede, radimo u interesu domaćih potrošača“, rekla je ona.

Nacionalni sajam hrane bio je prilika da se dodele nagrade partnerima za doprinos održivom poslovanju koje su dobili La linea verde, veliki proizvođač zelene salate i povrća, poljoprivredno gazdinstvo Blanuša – najveći balkanski proizvođač lubenica i dinja i Superior fuds za pileće meso bez antibiotika.

Maksijev festival hrane na Beogradskom sajmu bio je i prilika da se ministar, ambasador i direktori Deleza bolje upoznaju sa više desetina partnera proizvođača iz oblasti poljoprivrede i njihovim proizvodima.

(Tanjug)

