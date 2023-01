Delta Holding u prethodnoj godini ostvarila prihod od 783 miliona evra

BEOGRAD – Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji predstavljeni su rezultati poslovanja svih biznisa u okviru Delta Holdinga sa fokusom na najvažnije projekte u 2022. godini – među kojima je i 110 miliona evra vredna rekonstrukcija Sava Centra.

U 2022. godini prihodi od prodaje dostigli su 782,4 miliona evra, što je 30 odsto više nego u 2021. godini dok je EBITDA (operativni profit pre oporezivanja) od 86,9 miliona evra, za 34 odsto viša u odnosu na godinu dana ranije.

Kompanija posebno naglašava da je u prethodnoj godini u budžet Srbije uplaćeno je 164,3 miliona evra.

Što se tiče ove godine, Delta Holding planira prihode od 920 miliona evra (rast od 18 odsto) i EBITDA prvi put preko granice od 100 miliona evra (101,7 miliona, povećanje od 17 odsto).

Ovim investicijama, kako najavljuju, biće pokrenuto više velikih projekata širom Srbije: Delta Land i Delta District u Beogradu, druga faza Soping mola Delta Planet u Nišu, kao i razvoj projekta Delta Iron u Novom Sadu.

Potpredsednica Delta Holdinga i generalni direktor Real Estate grupe Angelina Nekić rekla je za Tanjug da je renoviranje Sava centra najvažniji projekat u narednoj godini.

„Očekujemo da ćemo u novembru ove godine ugostiti više od skoro dve hiljade učesnika važnog kongresa. Izuzetno zahtevan proces renoviranja, koji najmanje ima veze sa zaštitom koju ovaj objekat ima kao spomenik kulture. Puno smo se skoncentrisali da rešimo sve neke mane koje je SC iz prethodnog perioda imao, angažovali smo eminentne stručnjake iz Srbije i regiona“, rekla je Nekićeva.

Ona je dodala da će SC nakon renoviranja dospeti u jednu jako malu grupu kongresnih centara u svetu koji će imati neki od Grin sertifikata.

Viša potpredsednica za strategiju i razvoj Marija Desivojević Cvetković istakla je da najveće investicije dolaze iz Delta Real Estejta i velika očekivanja za razvoj e-komerc platforme Ananas.

„Ne mislim samo na finansijske, to su investicije u našem vremenu, ljudima i pažnji. Ananas je nešto čime se svi bavimo, on je u svojoj prvoj godini postojanja pokazao fantastične rezultate. Očekujemo da se veoma visok rast nastavi i sledeće godie i da uđemo na još dva nova tržišta, ali i ispunimo obećanje koje smo dali pre dve godine – a to je da napravmo regionalni Amazon“, rekla je Cvetkovićeva za Tanjug.

U oblasti nekretnina Delta Real Estate planira ulaganje više od 620 miliona evra do 2027. godine, a otvaranje novog objekta Sava centra planirano je za novembar 2023. godine kao i otvaranje Plave dvorane (objekat B), najveće multinamenske sale u regionu u prvoj polovini 2024. godine.

Kompanija Delta Agrar imala je rekordnu godinu u svojoj istoriji poslovanja sa 319,8 miliona evra prihoda u 2022. godini (rast od 15,6 odsto) i planom za dalji rast-na 356,3 miliona evra u 2023. godini (rast 11,4 odsto).

Delta Auto grupa u 2022. godini ostvarila je rast prihoda od 17 odsto i dostigla magičnu granicu od 100 miliona evra (100,06 miliona evra).

U tekućoj godini grupacija planira investicije od 20 miliona evra.

U prošloj godini prodaja prodatih električnih vozila povećana je 7 puta, a BMW hibrida za 75 odsto.

Distributer Delta DMD ostvarila je rast na tržištu Srbije od 18 odsto, a u Crnoj Gori od čak 35 odsto prošle godine.

Što se tiče poslovanja u oblasti hotelijerstva InterContinental Ljubljana povećao je prihode za 111 odsto, dok je prihod Crowne Plaza Belgrade u istom periodu dupliran.

Hotel Crowne Plaza zabeležio je rekordno zauzeće od svog osnivanja, prosečno 68 odsto u 2022. godini, a čak 85 odsto u periodu jun-septembar.

E-komerc platforma Ananas u 2022. godini zabeležila je izuzetno veliki rast, broj poseta sajtu ananas.rs dupliran je na svaka tri meseca i premašio je brojku od 18 miliona.

Broj porudžbina u svakom kvartalu je utrostručen u odnosu na prethodni (ukupno 132.700 porudžbina), a broj kupaca dostigao je 105,000 (na svaka tri meseca povećanje 3,4 puta).

Čak 97 odsto isporuka realizovano je narednog dana od dana poručivanja, a zadovoljstvo korisnika na skali do 100 ocenjeno je sa više od 90, a u ovoj godini planiran je izlazak na nova tržišta regiona.

U oblasti održivog poslovanja, Delta Holding ističe projekat Naše selo, koji je pokrenut u 2018. godini, a u prošloj proširen i na Bačko Novo Selo.

Fokus društvene odgovornosti u prošloj godini stavljen je na obnovljive izvore energije – pušteno je u rad osam solarnih elektrana na Deltinim lokacijama, a u ovoj godini u planu je otvaranje još 10 solarnih elektrana.

Ove solarne elektrane, kažu iz kompanije, doneće smanjenje emisije ugljen dioksida za 4.500 tona na godišnjem nivou što predstavlja smanjenje karbonskog otiska koji je po svom efektu jednak kao zasađenih 205.000 stabala, odnosno pošumljenih 220 hektara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.