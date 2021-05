Despić: Ulažem u Srbiju, jer vidim da napreduje

PRIBOJ – Vlasnik kompanije „Terme 36.6“ i novootvorenog hotela u Priboju Goran Despić rekao je danas da je sav novac koji je zaradio u Rusiji odlučio da uloži u svoju zemlju i rodni grad, jer je u Srbiji osetio da se dešava ekonomska, privredna i infrastrukturna „revolucija“.

Na otvaranju svog hotela „Terme 36.6“, Despić je rekao da je danas za Priboj istorijski dan, jer se posle više od 40 godina nije dogodilo da u jednom danu budu otvoreni hotel i fabrika.

Despić je istako da je to rezultat rada sadašnje vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naglašava da to kaže potpuno objektivno, jer ni on ni članovi njegove porodice nikada nisu bili članovi nijedne stranke.

„U Srbiji se dešava revolucija. Nikada nisam ni zamišljao da će se u našoj zemlji graditi ovoliko autoputeva, fabrika… Kao da sanjam“, rekao je Despić.

Govoreći o hotelu, Despić je naveo da kompleks „Terme 36.6“ obuhvata istoimeni hotel sa četiri zvezdice u centru starog Priboja, koji se prostire na 5.000 kvadratnih metara, Spa i velnes centar u Pribojskoj banji i predsedničke vile sa bazenima, sportskim terenima i zoološkim vrtom.

Najavio je i izgradnju luksuznog butik hotela sa pet zvezdica u Pribojskoj banji.

Despić je objasnio da je hotel dobio naziv po temperaturi lekovite banjske vode u Pribojskoj banji koja iznosi 36,6 stepeni Celzijusa, dodajući da je to i idealna temperatura ljudskog tela.

Istakao je da Srbija poslednjih godina pomaže hotelijere, ali i dodao da njemu nije bila potrebna subvencija.

Izrazio je nadu da će u oktobru, kako je najavio predsednik Vučić, početi izgradnja puta od Priboja do Zlatibora, a koji je, naglašava, važan za razvoj Priboja.

Despić je ponovio da se Srbija menja, da ima inicijativu i da je pitanje koliko zaista zaostaje za EU.

Hotel „Terme 36.6“, odnosno nekadašnji hotel „Priboj“, a kasnije poznat i kao hotel „Bić“, otvoren je danas u Priboju nakon rekonstrukcije koja je koštala više od sedam miliona evra, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

(Tanjug)

