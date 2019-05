Direkcija za imovinu traži da kupi 61 stan za izbeglice

BEOGRAD – Republička direkcije za imovinu (RDI) oglasila je ponudu za kupovinu do 61 stana za potrebe izbeglica u osam gradova i opština u Srbiji.

Stanovi se kupuju na osnovu Sporazuma o donaciji s Bankom za razvoj Saveta Evrope a u okviru Regionalnog stambenog programa, i to za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije.

RDI traži da kupi maksimalno do 12 stanova na teritoriji opštine Bačka Palanka, do 11 stanova u Staroj Pazovi, do 10 u Požarevcu i Sremskoj Mitrovici, do devet u Sremskim Karlovcima, kao i pet stanova u Zrenjaninu, tri u Kikindi i stan u Ubu.

Uslov je da stanovi budu legalni i da ih prodaju vlasnici, a ponude za prodaju stanova državi mogu se podnositi do 30. avgusta.

