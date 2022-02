Direktor JP „Koridori Srbije” za Tanjug: Dobra dinamika radova na Moravskom koridoru

„Najintenzivniji radovi su na sektoru jedan od Pojata do Kruševca i tu je u potpunosti otvorena trasa u dužini od 23 kilometara. Trenutno zbog vremenskih prilika najviše se radi na mostovskim konstrukcijama, u naredne dve nedelje očekuje se da bude završen most na 16.kilometru, a kada su u pitanju drugi sektori, ušli smo u sektor dva od Kruševca prema Kraljevu, sada radimo jedan most na tom delu“, naveo je Antić.

„Radovi od Kraljeva prema Čačku dobro se odvijaju. Trenutno u tom delu od 30 kilometa koliko je dužina cele trase, radovi se odvijaju na 23 kilometara, a zbog vremenskih prilika najveći radovi su na betonskim konstrukcijama. Dinamika radova je dobra, a svakodnevno na ovom projektu radi 2.500 radnika”, rekao je Aleksandar Antić, direktor JP „Koridori Srbije”.

(Tanjug)

