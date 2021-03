Direktor Jure negirao tvrdnje o masovnim otpuštanjima i mobingu radnika

Generalni direktor južnokorejske kompanije „Jura“ u Srbiji Park Jong Hvan izjavio je danas da u toj fabrici u Leskovcu nema masovnih otpuštanja ni mobinga, kako već više od dve godine tvrde zaposleni u leskovačkoj, ali i u još dve fabrike u Srbiji.

Hvan je na pres konferenciji u Leskovcu kazao da je tačno da je smanjen obim poslova „Jure“, ali da do masovnog otpuštanja nije došlo.

„Svi pričaju kako smo mi otpustili radnike, ali to nije tačno, već je istekao period ugovora“, kazao je Hvan.

On je dodao da je možda smanjen ukupan broj radnika u Leskovcu, ali da u nekim sektorima ima više novoprimljenih ljudi.

„To je pokušaj da zadržimo sve naše stalne radnike i da oni bezbedno i stabilno rade u našoj firmi“, dodao je.

Na konstataciju novinara da se veliki broj radnika žali na mobing, Park Jong Hvan se najpre nasmejao, a potom demantovao takve tvrdnje.

„Mislim da to ne sme da se desi i tvrdim da to (mobing) ne postoji u našoj firmi. Vi ste rekli da je to kažnjivo zakonom u Srbiji, ali to je kažnjivo i u Koreji. U modernom dobu, u vremenu u kome živimo to je nemoguće da se desi. Uopšte nisam čuo, niti je meni neko rekao da se to desilo u našoj firmi“, rekao je.

Hvan je kazao da nije tačno da radnici ne mogu da dodju do poslodavaca iz Koreje.

„U pogonima imamo kutije za primedbe radnika i to lideri ne mogu da čitaju, već ja. Osim toga, mesečno imamo sradnicima zajednički sastanak gde razmenjujemo naša mišljenja i slušamo njihove probleme i žalbe“, kazao je.

Hvan je rekao da „Jura“ u Leskovcu ima obavezu da zaposli 2.200 radnika, ali da trenutno u njoj radi 3.200 radnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.