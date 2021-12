Direktor: Plan je da u 2022. Maxi ima vise od 500 prodavnica

BEOGRAD – Plan je da naredne godine Maxi ima više od 500 prodavnica i da se uvećaju ulaganja u ljude i usluge, poručio je Jan-Vilem Dokhejr, generalni direktor kompanije Delez Srbija, u okviru koje posluje taj maloprodajni lanac.

On je naveo da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima u ovoj godini u kojoj je, kaže, otvoreno i renovirano više od 45 prodavnica, što, navodi, podrazumeva svakodnevno unapređenje uslova kupovine modernog kupca.

„Kontinuirano ulaganje u proširenje maloprodajne mreže, razvoj ponude i usluga vrhunskog kvaliteta, naš je strateški model kome ostajemo dosledni jer smo veoma zadovoljni postignutim rezultatima u godini koju ispraćamo“, rekao je Jan-Vilem Dokhejr u intervjuu za Tanjug.

On kaže da su Maxi supermarketi postali omiljeni komšijski izbor građanima iz cele zemlje i da se sledeće godine planira nacionalno lansiranje aplikacije lojalnosti „Moj MAXI“ i otvaranje modernog magacina za e-trgovinu kao potpora dodatnom razvoju MAXI online prodavnice.

„Naši planovi uključuju širenje i osetiće se i u domaćoj privredi, pružićemo podršku lokalnim farmerima i lokalnim proizvođačima zato što želimo da svedemo uvoz hrane na minimum i osnažimo digitalni kapacitet naše kompanije uz značajan rast kada je u pitanju broj prodavnica i zaposlenih“, istakao je Jan-Vilem Dokhejr.

On je istakao da se pored odgovornog odnosa prema viškovima hrane, vodi računa i o zdravijim izborima u ishrani potrošača.

„Zbog toga smo nastavili sa implementacijom dodatnog nutritivnog obeležavanja proizvoda privatne robne marke sistemom semafora – Nutri Score. Promovisanje zdravijih životnih stilova i navika u ishrani koji će dovesti do kvalitetnijeg odrastanja naše dece, veoma su važni za nas“, rekao je generalni direktor kompanije Delez Srbija, koji dodaje da poverenje kupaca imperativ.

On ističe da je ta kompanija veoma zadovoljna širenjem maloprodajne mreže, rastom elektronske trgovine, stabilnim poslovanjem i što kupcima, navodi, može da pruži uvek kvalitetne proizvode po pristupačnim cenama.

„Ponosni smo i na to što našim potrošačima možemo da potvrdimo kvalitet proizvoda u kompletnom lancu nabavke. Nivo naših usluga i sposobnost predviđanja potreba potrošača u narednim godinama će doživeti do sada nezapamćenu ekspanziju“, naveo je on.

Osim pozicije vodećeg trgovca na malo, Delez Srbija postaje, kaže njen generalni direktor, tehnološka kompanija koja pruža podršku poslovnim procesima duž celog lanca vrednosti, najbolja u sektoru elektronske trgovine koja nudi personalizovanu uslugu potrošačima.

„Trudićemo se da zadržimo poziciju ‘Kralja svežih namirnica’. MAXI pekara će biti prepoznatljiva po najboljem hlebu i pecivu koji se pripremaju u našim prodavnicama. Kvalitetno sveže meso domaćeg porekla koje je prošlo sve potrebne kontrole je takođe nešto na šta naši potrošači mogu da računaju“, istakao je Jan-Vilem Dokhejr.

On je napomenuo i da će njihovi dobavljači u Srbiji ispunjavati najstrože zahteve kada je u pitanju strogo kontrolisana upotreba antibiotika tokom uzgoja i drugih standarda bezbednosti.

„Isto kao za voće i povrće, naš fokus ostaje na izgradnji i proširenju strateških partnerstava sa lokalnim farmerima. Premia kao privatna robna marka koja je ove godine dobila najviše glasova potrošača i postala nosilac priznanja ‘Moj izbor 2021’, prvi je brend koji je doživeo transformaciju“, rekao je on i dodao se u naredne tri godine želi u potpunosti unificirati brend.

Na pitanje šta pored primarnog kvaliteta nude novo svojim kupcima i koji su noviteti koje je sektor maloprodaje osetio u poslednje vreme, Jan-Vilem Dokhejr odgovara da je prošlog leta pokrenuta komercijalna kampanja „Omiljene cene“, koja se odnosi na proizvode privatne robne marke sa ciljem da potrošačima ponudi, kaže, proizvode izuzetnog kvaliteta po niskim cenama.

„Za nas kao kompaniju je važno da imamo još bolje proizvode privatne robne marke, zbog čega i ulažemo u recepture i ambalažu. Kako bi pronašli približno 1.000 proizvoda vrhunskog kvaliteta koji su ponuđeni po najboljim cenama, naši potrošači treba samo da prate plavu boju na rafovima, a osim ‘Omiljenih cena’, na našim policama nudimo proizvode i po žutim cenama, koje karakterišu proizvode koji imaju atraktivnu ponudu u vidu većih popusta za vreme promotivnog perioda“, rekao je on.

Takođe, kaže, prepoznatljive su i nedelje „Pčelica“ kada se nude promotivne cene i popusti do 50 odsto u Maxi, Mega Maxi, Tempo, Shop&Go i Maxi online prodavnicama.

A kada je o novitetima u sektoru maloprodaje reč, Jan-Vilem Dokhejr ukazuje da je pandemija globalno i lokalno ubrzala rast e-trgovine, te da je veoma ponosan na Maxi online od kojeg ima velika očekivanja.

„U potpunosti personalizovana ponuda znači da ćemo je pomoću našeg programa lojalnosti ‘Moj MAX’ prilagoditi precizno svakom kupcu pomoću dobro razvijenih algoritama. Želimo da unapredimo razvoj digitalnog društva u Srbiji. U budućnosti ćemo zapošljavati i pomoći u profesionalnom razvoju mnogim talentima koji se bave digitalizacijom. To će imati pozitivan uticaj na tehnološki razvoj lokalnih samouprava“, rekao je on i dodao da će taj program lojalnosti od naredne godine biti dostupan u celoj zemlji, ne samo građani Kragujevca kao što je sada slučaj.

On je istakao i da je lično izuzetno ponosan na tim koji danas čini oko 13.000 profesionalaca i dodao da Delez Srbija kroz lanac dobavljača pruža indirektan doprinos zapošljavanju još oko 16.000 ljudi širom Srbije.

Prema njegovim rečima, tokom prošle godine zaposleno je još 3.712 novih kolega i više od 2.000 u prvih 11 meseci ove godine.

Kaže i da je doneta odluka da njihovi zaposleni umesto sistema – šest radnih plus jedan neradni dan u nedelji, rade po principu pet radnih dana i dva slobodna

„Dodatno, kompanija je zaposlenima iz službe podrške pružila mogućnost rada od kuće. Pratimo potrebe naših kolega i zajedno kreiramo bolje uslove rada za sve“, naglasio je Jan-Vilem Dokhejr i dodao da je želja da se u prodavnice donese još više domaćih proizvoda najvišeg kvaliteta.

Zbog toga smo strateški posvećeni razvoju domaćih proizvođača. Kroz potpisivanje ugovora sa strateškim dobavljačima planiramo da obezbedimo ugovorenu proizvodnju, ohrabrimo i stimulišemo dalje povećanje proizvodnje od strane lokalnih farmera, obezbedimo sigurnost plasmana i na taj način dodatno podstaknemo razvoj domaće poljoprivrede, istakao je on.

(Tanjug)

