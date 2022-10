Direktor Solana Austrije kritikuje sankcije protiv Rusije

BEČ – Direktor „Salinen Austria AG“ Peter Untersperger zahteva od Nemačke, u vezi rastuće cene gasa, otvaranje gasovoda „Severni tok 2“.

„Amerikancima sankcije uopšte ne štete, već profitiraju od njih, a Nemačka i Austrija time same sebi pucaju u koleno“, objasnio je Untersperger agenciji APA.

Prema njegovim rečima, EU je napravila velike greške i smatra da Ukrajini nikada nije trebalo ponuditi članstvo u NATO, ali se sada ne može nazad, jer bi Evropa izgubila na ugledu.

Kompanija je već u januaru, i to pre rata u Ukrajini, smanjila proizvodnju zbog cene energenata za 20 odsto.

Sada je, kaže, situacija još gora.

Unteresperger je kazao da se unapred kupljene količine energenata smanjuju i da je kompanija sve više izložena tržišnim cenama, koje može samo delimično prebaciti na kupce.

„Do sada smo uspeli da prosledimo samo 10 do 12 odsto, a potrebno je 25 do 30 procenata“, rekao je on.

Ukazao je da je proizvodnja i dalje za 20 odsto niža i da će tako ostati do kraja godine.

I pored toga on očekuje uravnotežen do blago pozitivan rezultat za tekuću poslovnu godinu.

Untersperger smatra da je politika privrednike ostavila na cedilu.

„Zašto se nije ranije prešlo na obnovljive izvore energije. Ako je gas jeftiniji, kao preduzetnik ne mogu reći zato što je to održivo i tako lepo kupovaću zelenu energiju iz vetroparka koja je duplo skuplja. Nisam Karitas“, poručio je on.

Untersperger kritikuje austrijsku vladu i zbog uvođenja poreza na CO2, što, kaže, utiče na konkurentnost u odnosu na Nemačku.

„Naši nemački konkurenti dobijaju ogromne svote novca, a mi glupaci sedimo na suvom i moramo da plaćamo 400 evra po megavatsatu“, dodao je u izjavi agenciji APA.

(Tanjug)

