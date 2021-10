Direktor YUTA: „Obavezni smo da Poreskoj upravi damo podatke“

BEOGRAD – To što je Poreska uprava od turističkih agencija tražila podatke o korisnicima aranžmana većim od 5.000 evra je kod agencija stvorilo konfuziju, jer se ovakvi podaci traže prvi put, ali će one, budući da im je to zakonska obaveza, podatke dati, kaže direktor Asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

On ukazuje da to može imati i negativne posledice po same agencije, jer putnici ubuduće mogu imati neku vrstu zazora od putovanja preko agencija, ali da agencije svoju zakonsku obavezu, kao i drugi subjekti, moraju da izmire.

(Tanjug)

