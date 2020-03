Đordević:Uskoro izmene ZOR-a, cilj bolja zaštita radnika

BEOGRAD – Ministar rada Zoran Đorđević najavio je danas da će odmah posle izbora biti formirana radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu (ZOR), a u cilju da se spreče kršenja prava radnika koji su sindikalno angažovani, na koje su ukazali predstavnici reprezentativnih sindikata.

Ministar rada je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta novinarima rekao da je o tome bilo reči na današnjem sastanku kome je prisustvovala I poverenica za zaštiitu ravnopravnosti Brankica Janković budući da se tema sastanka odnosila na izveštaj te institucije o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja.

Đorđević je kazao da su nakon predstavljanja tog izveštaja sindikati zatržili da se na posebnoj sednici diskutuje o tome, odnosno položaju sindikata i kršenju prava sindikalnih predstavnika u nekim preduzećima.

„Po Akcionom planu predviđeno je da ove godine bude formirana Radna grupa koja će raditi na izmeni Zakona o radu, što je predviđeno naredne godine“, objasnio je Đorđević nana konferenciji za novinare.

On je rekao da veruje da će odmah posle izbora biti formirana Radna grupa.

Istakao je da je važno da se predupredi i ne dozvoli diskriminacija radnika koji su sindikalno angažovani.

Ministar je pozvao sve koji se suočavaju da problemom kršenja prava i diskriminacije na poslu da se obrate inspekciji rada. Dodao je da postoje primeri da su problemi rešeni nakon obraćanja inspekciji rada.

Đorđević je naveo da je u slucajevima diskrimiacije i kršenja zakona u pogledu prava radnika važna i javna osuda.

Predstavnici ŠŠ i UGS „Nezavisnost“ ukazali su danas na diskriminaciju radnika koji su članovi tih sindikata i zatražili izmenu Zakona o radu u cilju njiihove bolje zaštite.

Naveli su i pojedinačne slučajeve u nekim firmama gde su, kako je saopštio predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, predsednici Ili članovi sindikata dobijali otkaze ili bivali prebačeni na niža radna mesta, sa nižim platama, kvalifikacijama i slično.

Ukazao je da u nekim firmama nije ni dozvoljeno sindikalno organizovanje.

I Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata ‘“Nezavisnost“ Zoran Stojiljković rekao je danas da će reprezentativni sindikati tražiti izmenu Zakona o radu radi bolje zaštite predsednika i članova sindikata jer su suočeni sa sve češćim kršenjem prava iz radnog odnosa, a neretko i otkazima.

Stojiljković je kazao da se čini sve da se “nemoćni sindikati učine još nemoćnijim“. Takođe je rekao da sindikati smatraju da je potrebno da se nepoštovanje prava članova sindikata tretira kao krivično delo.

“U velikoj smo nevolji jer se sistemski krši pravo na sindikalno organizovanje, a na drugoj strani postoiji problem da se krše sindikalne slobode i prava kad god to počne delatno da smeta i u povoljniji položaj stavljaju I nagrađuju takozvani omiljeni sindikati“, rekao je predsednik UGS Nezavisnost.

On je naveo da je to najviše problem , odnosno da su prava članova i predsednika sindikata najčešće ugrožena u javnim preduzećima i stranim kompanijama koje su se, kako kaže” izborile za nedodiljiv položaj “. Radi se o nečemu što dobija šire razmere , rekao je on i dodao da tome treba stati na put.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković rekao je da treba poštovati postojeće zakone i sprečiti da poslodavci diskriminišu prava članova sindikata .

”Tako i nama koji poslujemo po zakonu stvaraju nelojalnu konkurenciju“, rekao je Atanacković.

Kako je istakao, ovakve vrste diskriminacija nema u realnom sektoru gde su vlasici domaći privrednici, već u drugim firmama te, da se nada da će se vremenom i u njima sa takvom praksom prestati.

(Tanjug)