Djordjević: Nacrt strategije za upravljanje ekonomskim migracijama do kraja godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević rekao je danas da će se Nacrt strategije za upravljanje ekonomskim migracijama za period 2021. do 2027. godine završiti do kraja godine, a posle toga će se uraditi akcioni plan, saopštilo je to ministarstvo.

Djordjević je, posle sastanka sa predstavnicima Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju (GIZ), koja finansira izradu strategije rekao da se Vlada Srbije aktivno bavi problemom ekonomskih migracija.

„Podrška sa najvišeg nivoa je od velikog značaja za sve koji se bave rešavanjem ovog problema, koji ne postoji samo kod nas, već u celom svetu“, rekao je Djordjević.

Dodao je da je država čvrsto rešila da se izbori sa problemom ekonomskih migracija.

„Verujem da će stručni tim, koji će raditi na izradi strategije uraditi svoj posao na najbolji mogući način. Srbija je prva zemlja koja je prepoznala problem ekonomskih migracija i koja će u prevenciji izraditi strategiju sa ciljem da mladi ostanu u svojoj zemlji, a i da se svi koji su otišli, vrate“, rekao je Djordjević.

Dodao je da će „Srbija, načinom na koji se bori sa ekonomskim migracijama, biti primer ostalim zemljama koje imaju isti problem“.

Istakao je da Srbija ima kapacitet da izgradi modernu i ekonomski stabilnu državu u kojoj će mladi ostati da grade svoju budućnost.

Predsednik tima koji će raditi strategiju profesor Vladimir Grečić rekao je da su ciljevi tog dokumenta „da se uspori odlazak mladih, da se stvore kapaciteti da se oni koji su otišli vrate u svoju zemlju, ali i da se privuku stručnjaci iz drugih zemalja da dodju da žive i rade u Srbiji“.

„Iz godine u godinu sve veći broj mladih odlazi iz Srbije i država je svesna činjenice da mora nešto da preduzme“, rekao je Grečić.

Migracije su, prema njegovim rečima, „normalna stvar i ne mogu da se zaustave u potpunosti, ali mogu da se smanje“.

(Beta)