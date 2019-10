Do 2022. pet puta vise ulaganja u veštačku inteligenciju

BEOGRAD – Fokus na energetsku efikasnost i korišćenje električne energije kao dominantnog izvora energije u objektima, ali i u transportu dva su trenda koja će doprineti da se smanji globalna emisija ugljen-dioksida za 50 odsto do 2040. godine, ocenio je Žan Paskal Trikoar, generalni direktor Šnajder Elektrika, kompanije koja posluje u više od 100 zemalja, a samo u Srbiji zapošljava više od 1.100 ljudi.

Prvi čovek kompanije koja je gobalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji ocenio je na Samitu inovacija u Barseloni da će uz to, više od 40 odsto energije biti proizvedeno iz obnovljivih izvora naspram današnjih šest odsto.

Trikoar je podsetio da na planeti živi dve milijarde ljudi koji nemaju pristup električnoj energiji i kojima će ona u budućnosti postati dostupna, što je i jedan od ciljeva kompanije.

Prema njegovim procenama, zbog svega toga, ali i zbog sve veće potrošnje u razvijenim zemljama u narednih 20 godina potrošnja će globalno biti udvostručena.

Električna energija trenutno čini 20 odsto od ukupne energije koja se troši, dok će u narednih 20 godina taj udeo otići na 40 odsto.

Pored toga, 80 odsto od ukupne emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte je uzrokovano korišćenjem svih izvora energije što je, smatra, neodrživ trend.

“Čovečanstvo ima približno 20 godina da promeni taj put, pre nego što lednici na polovima počnu da se otapaju bez nade da se situacija popravi”, rekao je Trikoar i podsetio da će nas „buduće generacije smatrati odgovornima ako ne učinimo ništa da bismo promenili neefikasan sistem u kojem se skoro 60 odsto energije neefikasno koristi“.

Prema njegovim rečima, očekuje se i veliki rast IoT, kao i tehnologije veštačke inteligencije, u šta će do 2022. godine biti uloženo šest puta više nego do sada, uz količinu podataka generisanu na globalnom nivou koja ce biti čak pet puta viša do 2025. Godine.

Kada se, kako dodaje Trikoar spoje trendovi i očekivane promene na polju energije i digitalizacije, dobija se budućnost u kojoj fokus mora biti na energetskoj efikasnosti i automatizaciji procesa.

„Objekti moraju biti energetski efikasni, upravljivi uz pomoć povezanih proizvoda, softvera i analitike podataka i sa sve većim trendom snabdevanja energijom iz obnovljivih izvora“, rekao je Trikoar i dodao da fokus mora biti na efikasnosti i uštedi, uz korišćenje podataka za upravljanje procesima.

Održivost je postala standard za veliki broj kompanija, rekao je Trikoar i podsetio da se kompanija prošle nedelje obavezala da do 2025 bude carbon neutral, a da do 2030. prestane da emituje ugljen dioksid.

Šnajder Elektrik osnovan je 1836. godine. Danas ta multinacionalna korporacija zapošljava više od 137.000 ljudi u celom svetu. Od toga u Srbiji vise od 1.100.

Innovation Summit Barcelona je 15 po redu skup te vrste koji Šnajder Elektrik organizovao i koji je okupio više od 3.500 stručnjaka, partnera i klijenata iz

80 zemlja.

(Tanjug)