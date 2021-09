Dobri rezultati Hemofarma, zdravlje zaposlenih pre svega

BEOGRAD – Poslovni rezultati Hemofarma su ove godine dobri, kompanija je na kostantnom putu rasta, ali je najvažnije da obezbeđujemo uslove da ljudi budu dobro i zdravo, poručio je danas generalni direktor kompanije Ronald Zeliger.

Na predstavljaju izveštaja o održivom razvoju Hemofarma u 2020. godini Zeliger je rekao da je Hemofar uspešan i ove godine, te da se trudi da isporuči lekove bolnicama i svima koji su potrebni.

„Radije bih da sledeće godine govorimo o nekom većem uspehu u poslovanju, a da ove godine svi budemo dobro i zdravo“, poručio je on.

Dodao je da je ta kompanija i ove godine ostvarila rekordnu proizvodnju kao i da je povećala broj radnika da bi uspešno odgovorila dodatnim očekivanjima.

Na pitanje kako ubrzati vakcinaciju u Srbiji on je odgovorio da moramo da se zapitamo šta svako od nas može da uradi.

„Imperativ je da nosimo maske. Nemam razumevanja za to da pola ljudi u autobusima ne nosi maske, ili u prodavnicama. Molim poštujte pravila. A to su distanca, higijena i biti vakcinisan“, rekao je on.

U Hemofarmu je 3.500 zaposlenih, a on ističe da je najveća briga kako da oni prođu kroz pandemiju što je bezbednije moguće.

„Ako moram da upozoravam te ljude 1.000 ili milion puta da se vakcinišu, to mi ne smeta, uradiću to i još više puta. Jer su vakcinacija i revakcinacija, i poštovanje pravila jedini način“, rekao je on.

(Tanjug)

