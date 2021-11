Dolar ojačao prema jenu, funti, evru

TOKIO – Dolar se trgovao danas na azijskim tržištima prema korpi rivala blizu najvišeg nivoa u poslednje dve i po nedelje, jer je ubrzanje inflacije u SAD-u podgrejalo očekivanja uoči sutrašnje sednice Federalnih rezervi (FED) da će američka centralna banka ranije krenuti s podizanjem kamatnih stopa.

Prema japanskoj valuti, dolar se danas kotira blizu najvišeg nivoa u poslednjih nedelju i po dana. Jen, koji se smatra sigrnim utočištem za ulaganje u vreme ekonomskih neizvesnosti, oslabio je nakon snažog rezultata vladajuće stranke na izborima ovog vikenda, koji je ublažio sumnje u popularnost novog premijera, prenosi Rojters.

Dolaski Indeks, koji meri vrednost američke valute u odnosu na šest glavnih rivala, iznosi 94,161 poena, što je blizu maksimuma od 94,302 boda koji je zabeležio u petak, odnosno blizu najvišeg nivoa od 13. oktobra.

Američka valuta je ojačala za 0,16 odsto na 114,205 jena, dostigavši u jednom trenutku tokom trgovanja čak nivo od 114,315 jena.

Japanska vladajuća Liberalno-demokratska partija premijera Fumija Kišide nadmašila je očekivanja i osvojila veliku većinu na nedeljnim parlamentarnim izborima, što učvršćuje njegovu poziciju u podeljenoj stranci i omogućava u da poveća podsticaje.

Pažnja aktera na tržištima kapitala biće ove nedelje usredsređena na monetar nu politiku SAD-a i drugih centralnih banaka, pri čemu se očekuje da će američki Federalni komitet za operacije na otvorenom tržištu objaviti smanjenje podsticaja.

Rast indeksa potrošačkih cena od 4,4 posto, učvrstio je očekivanja na tržištu da će FED povećati kamate do sredine sledeće godine. Na berzi se procejuje da će kamata na kratkoročne FED-ove pozajmice biti povećana za četvrtinu procentnog poena do juna 2022. godine, o da će uslediti još jedno povećanje stope do decembra.

Ipak ove opklade bi ponovo mogle da budu uzdrmane ovog petka, kada bude objavljen pomno praćeni mesečni izveštaj o zapošljavanju.

Australijski dolar je potonnuo za 0,13 procenata na 0,7511 američkih dolara, nastavljajući da se povlači sa skoro četvoromesečnog maksimuma od 0,75555 dolara koji je dostigao prošle nedelje.

Britanska funta je uglavnom mirovala danas na 1,3680 dolara, posle prethodnog pada na 1,3663 dolara prvi put od sredine oktobra.

Istovremeno, evro se trgovao za oko 1,15605 dolara, što je blizu njegove najniže vrednosti od 13. oktobra od 1,1535 dolara, koju je dosatako prošlog petka.

(Tanjug)

