„Dopunski čas“ Siniše Malog za Dušana Nikezića

BEOGRAD – Ministar finsija Siniša Mali odgovorio je danas na tvrdnje predsednika Odbora za privredu i finasije Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića da će inflacija obezvrediti

najavljeno povećanje plata i penzija, tvrdnjom da Nikezić pokazuje veliko neznanje iz ekonomije.

U saopštenju naslovljenom „Dopunski čas za Dušana Nikezića“, Mali je naveo da se sa inflacijom koja se dešava u celoom svetu i njenim neminovnim uticajem na građane, država bori tako što održava životni standard građana i povećava plate i penzije.

„Penzije povećavamo već u novembru, a plate u javnom sektoru od januara sledeće godine, i to u rekordnom iznosu. Ono što Vi ne razumete je svakodnevna borba za naše građane, jer su oni danas na svojim radnim mestima, penzioneri primaju penzije redovno, a u vreme vladavine ekonomskih principa koje propagirate, naši radno sposobni ljudi su bili na birou nezaposlenih, a penzioneri gladni u redovima“, naveo je Mali.

Naglasio je da govori o vremenu od 2008. do 2012. „kada su inflacija i kurs divljali, a četvrtina radno sposobnog stanovništva bila bez posla“.

„Prosečna projektovana inflacija, Nikeziću, za sledeću godinu je 8,7 odsto. Plate će rasti 12,5 odsto, dok će prosečne penzije rasti 20,8 odsto, u odnosu na ovu godinu. Prvi inflatorni udar ove godine smo nadomestili odmah u mesecu februaru, sa 20.000 dinara jednokratne pomoći našim najstarijim sugrađanima, uz redovno povećanje i penzija i plata. Da li pratite?“, napisao je ministar Mali.

Naglasio je da je od 2012. godine prosečna plata u Srbiji porasla sa oko 300 evra na današnjih 623 evra, odnosno 73.114 dinara, koliko je iznosila u julu.

„Pominjete minimalnu cenu rada? Ako poredite minimalnu cenu rada 2023. godine, i onu koja je bila u vaše vreme, dođete do toga da će od 1. januara zaposleni sa najmanjim primanjia u Srbiji zarađuivati čak dva i po puta više nego tada. Kažete da nije dovoljno? A vaš minimalac od 15.747 dinara je bio dovoljan? Da li je to ta odgovorna ekonomska politika kojoj bismo trebali da se vratimo? Verujem da su vam se ispraznili lični računi do sada, ali verujte mi, građani ih neće puniti opet, to Vam obećavam“, naveo je Mali.

Zaključio je da je, zbog toga, svakako lepa vest povećanje plata i penzija.

„Lepša ne može biti, nema potrebe za navodnicima. Možda ste nekada morali ironijom da zavijate Vašu statistiku, ali danas je ova vlast čsta pred svojim građanima, koji znaju da država o njima brine“, navodi se u saopštenju ministra finasija.

Mali je istako da radnici i penzioneri u Srbiji neće ništa izgubiti dok god o njima brinu odgovorni ljudi.

„Vi ste izgubili priliku da to uradite kako treba, a mogli ste da ste to želeli. Ali, umesto da se bavite građanima Srbije, bavili ste se samo punjenjem sopstvenih džepova. Nema popravnog sada. Sedite, jedan“, piše u saopštenju Siniše Malog.

(Tanjug)

