Dostavljač popularno zanimanje i posao „bez šefa“

BEOGRAD – Platforme za dostavu, koje rade kao posrednici između kompanija, kurirskih službi i građana, sve su popularnije, a ono što dostavljači često ističu kao prednosti ovog posla su fleksibilnost radnog vremena i, kako kažu, „posao bez šefa“ i dobra zarada.

Filip Milešić ima 20 godina, a kao dostavljač u Beogradu radi od novembra prošle godine, kaže da je ovaj posao odabrao prvenstveno zbog dobre zarade.

„Po obrazovanju sam fizioterapeut i kada to nekome kažem, a radim kao dostavljač uvek pitaju zašto ne nađem posao struci. Posao u mojoj struci može da obezbedi od 50.000 do 70.000 mesečno, a to je i tri puta manje nego što mogu da zaradim ovde“, kazao je Milešić i dodao da je mana ovog posla jedino to što sezonski Ugovor o radu koji je potpisao sa kurirskom službom ne pokriva penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Napominje da je angažovan puno radno vreme, nekad i više od osam sati.

Lazar Jevtić iz Kraljeva, diplomirani ekonomista star 22 godone, kaže da je kao dostavljač počeo da radi nakon što je izgubio posao u struci, pre četiri meseca.

„Zavoleo sam ovaj posao u međuvremenu i tu sam ostao. Prednost ovog posla je sloboda, a zavisno od angažovanja je i vrlo isplativ. Mana je to što nemamo biciklističke staze kako bi mogli da se krećemo bezbedno. Vozači nas često vređaju, ali moram da im kažem da mi samo obavljamo svoj posao, onako kako jedino možemo“, rekao je Jevtić za Tanjug.

Adrian Ečevarija ima 27 godina i u Srbiju je došao sa Kube, tačnije iz Havane. Kao dostavljač u Beogradu radi oko osam meseci i kao prednost posla ističe to što poznavanje srpskog jezika nije presudno.

„Dosta Srba govori engleski, što mi dosta olakšava posao. Imam puno radno vreme, sviđa mi se to što mogu da biram kada ću raditi. Atmosfera je takođe super, kolege su sjajne, uvek su spremni da mi pomognu. Što se posla tiče, isplativ je, mogu da živim dobro od ovoga. Mana je jedino to što je opasan, jer učestvujemo u saobraćaju na biciklu, a gužve su uvek velike u gradu“, kaže Ečevarija.

Dodaje da je srpska prestonica grad mnogo većih mogućnosti od Havane i da je Srbija mesto gde je došao prvenstveno zbog boljeg života i budućnosti.

Direktor kompanije Glovo Branimir Đurović je za Tanjug kazao da je zainteresovanost dostavljača za ovaj posao velika i naglasio da sama platforma ne zapošljava dostavljače, već to čine kurirske službe sa kojima oni imaju ugovor o poslovanju.

Dodaje da sarađuju sa više od 70 kurirskih službi koje angažuju dostavljače i da nema diskriminacije ni što se tiče starosnog doba, državljanstva, obrazovanja, verske i nacionalne pripadnosti.

„Poštuju se različitosti, inkluzija. Ne pravimo razliku, u floti danas imamo i žene i strance sa dozvolama i boravištima u Srbiji. Najzastupljeniji jesu studenti, ali imamo i kurire starije od 60 godina sa kojima sarađujemo“, kaže Đurović.

Menadžer za odnose s javnošću kompanije Wolt Sandra Luković, takođe, ističe da je ova platforma posrednik i da trenutno angažuju više od 2.000 dostavljaća.

Naglašava da ne postoje starosna ograničenja kao ni diskriminacija po bilo kom osnovu, osim jednog zahteva – dostavljač mora biti punoletan.

„Najzastupljeniji uzrast je između 25 i 34 godine. Angažujemo i žene dostavljače i pružamo im podršku, kada god je to potrebno, da ostanu u ovom poslu. Takođe, veliku podršku imaju i od kolega na terenu. Uslov je da kandidat mora biti punoletan, tako da imamo dostavljače sa tek navršenih 18 godina, ali i one sa 65 godina kojima je ovaj posao i kao hobi“, rekla je Lukovićeva za Tanjug.

Iz obe kompanije ističu da je posao fleksibilan, da dostavljači biraju svoje radno vreme, kao i radne dane.

„Dva puta nedeljno objavimo kalendar kada kuriri sa nešto boljim ocenama imaju prvenstvo da bukiraju svoje sate. Istovremeno u odnosu na te sate imaju i prostor za pauzu, u tim periodima imaju moguhnost da predodele porudžbenicu koju dobiju ili se jednostavno isključe sa aplikacije“, objasnio je direktor Glovo-a Branimir Đurović.

„Ljudi imaju slobodu kada će raditi, koliko će raditi. Mogu da naprave pauzu, ako žele duži godišnji odmor, tako da ako je sve u redu, jednom kreiran nalog se može aktivirati i nakon neke duže pauze”, rekla je Sandra Luković.

Građani najčešće poručuju hranu i namirnice iz marketa, ali često traže dostavu iz apoteka, cvećara, čak i punjača za telefon koji zaborave kod kuće.

Učesnici ankete Tanjuga u Beogradu kažu da usluge dostave koriste jednom do dva puta nedeljno da poruče hranu.

„Koristimo tu uslugu, ali baš retko. Uglavnom poručujemo hranu, nismo koristili ostale usluge. Mislim da je bespotrebno i bezveze da mi neko dostavlja recimo cigarete. Koristimo dostavu možda jednom, dva puta nedeljno, ne svakodnevno“, rekao je jedan mladi otac.

Iz Wolta potvrđuju da je najzastupljenija dostava hrane, ali da se dostava koristi i za druge potrebe.

„Najcešce se dostavlja restoranska hrana, a tu su i dostave iz marketa, drogerija, cvečhara i slično. Aplikacija je za sve, kao mali shoping centar u džepu, ali korisniku možemo da dostavimo za pola sata i punjač za telefon, poklon za dragu osobu i na taj način odgovaramo na sve potrebe”, rekla je Lukovićeva.

Što se tiče prevoznog sredstva koje dostavljači koriste iz obe kompanije kažu da je najzastupljeniji automobil, jer dostave iz marketa mogu biti velike, a da su osim toga najzastupljeniji bicikli – obični i električni.

Proces zapošljavanja za dostavljače, kako kaže Lukovićeva počinje popunjavanjem prijavne forme na sajtu kompanije.

„Ljudi koji žele da se zaposle kao partneri dostavljači popunjavaju prijavnu formu na sajtu kompanije Wolt nakon toga kontaktiraju partnerske kurirske kompanije koje Wolt angažuje, i nakon procesa selekcije, počinju da sarađuju sa Woltom“, navodi Lukovićeva.

Đurović je objasnio da proces do početka angažovanja u kompaniji Glovo traje od tri do najviše sedam do 10 dana. Naime, kurirska služba obavlja trening budućih dostavljača, prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, kao što su boravišne i radne dozvole ako su u pitanju stranci, uvid u vozačku dozvolu, kao i sanitarnu knjižicu.

Zatim, dostavljač dolazi na trening u kompaniju Glovo, na dodatnu obuku i radi aktivacije naloga.

„Kada mi dobijemo na uvid da imaju ugovornu obavezu sa kurirskom agencijom, imaju prijavu, sanitarnu knjižicu, ukoliko je planirano prevozno sredstvo auto ili motor onda i vožačku dozvolu, aktiviramo njegov Glovo nalog“, ističe Đurović.

Zaključio je da platformu koristi sve veći broj građana, da Glovo angažuju, kako kaže iz ličnog iskustva i zbog zaboravljenih ključeva kod kuće, kao i da je sama cena dostave u odnosu na trošak ličnog vremena, dovela platformu do popularnosti i velike prisutnosti u svakodnevnom životu.

