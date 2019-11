Dozvoljena pokrajinska pomoć za snimanje filmova

BEOGRAD – Komisija za kontrolu državne pomoći dozvolila je da Autonomna pokrajina Vojvodina ponudi 40 miliona dinara za sufinansiranje proizvodnje filmova, objavljeno je na sajtu Komisije.

Prema nacrtu konkursa koji je dostavio Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, korisnici ovih sredstava planiranih budžetom Vojvodine biće privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji pokrajine.

Pored kriterijuma da ideja, tema, sadržaj filma ili serijala budu u vezi sa kulturnim prostorom Vojvodine, ceniće se i da budu angažovani filmski radnici iz pokrajine, odnosno da delo bude snimljeno u Vojvodini.

Planiranih 40 miliona moglo bi da bude podeljano na 11 do 50 korisnika, a predviđa se da državna pomoć bude do 50 odsto vrednosti produkcije, odnosno do 90 odsto kada su u pitanju filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi.

(Tanjug)