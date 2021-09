Drašković: Novi softver u Beogradu od kraja oktorba

BEOGRAD – Direktor Republickog geodetskog zavoda Borko Drašković izjavio je danas da je reforma u zavodu u završnoj fazi i da će već krajem oktobra u Beogradu zaživeti novi informacioni sistem.

Prema njegovim rečima, u Zavodu su prošli kroz reformu kadrova, tehnologije, tehnoloških procesa i projekat izrade novog katastarskog sistema, koji se sastoji iz tri faze, dve su završene a pri kraju je i treća – impelemntacija novog softverskog sistema.

„U toku je implementacija novog softverskog rešenja koje će poceti krajem oktobra u Beogradu, a to znači da napuštamo stari, formiran 2000. godine“, rekeo je Draškovcih za Tanjug i naglasio da se trenutno radi na informacionom sistemu starom 21 godinu.

Kako kaže, sve reforme urađene do sada i za koje je Zavod nagrađivan od međunarodnih krugova rade se za trenutak uvođenja novog informacionog sisterma.

„Bilo je potrebno obučiti kadrove i nabaviti opremu koja će podržati nove složene informacione sisteme. To ne može da se implementira preko noći, ne može da se uveze, to je proces na kom se dugo radi, na kraju smo tog puta i građani će imati potpuo relaksiran odnos prema nepokretnosti“, rekao je Drašković.

Kaže i da je sitaucija u Republičkom geodetskom zavodu potpuno drugačija nego ranije.

„U Srbiji predmete završavamo za nepuna četiri dana, ako je zahtev stigao preko javnog beležnika, ako predmet nema problem biće rešen za najviše četiri dana“, rekao je on.

Dodao je da se najviše čeka u gradovima gde je bio najveći građevinski bum, a upitan da li su i dalje najveći problem mito i korupcija, kaže da nisu, te da „mito i korupcija spadaju u domen predrasuda, a koprupcija u katastru je u tragovima“.

Naglašava da je rešenje u kompletnoj dokumentaciji.

„Kod nas je u potpunosti digitalni porces i za sve mora da ostane pisani trag. Svi koji kažu da mogu da vam urade nešto mimo zakona, dovode Vas u zabludi i ostavljaju prostor za korupciju“, rekao je Drašković.

Prema njegovim rečima, napravljeni su digitalni procesi, tačno se zna ko kada radi.

„Za svaki predmet urađen preko reda urađena je službena zabeleška, trudimo se da po Zakonu iz 2018. završavamo u roku od četiri dana. Probelm nastaje kada pričamo o predmetima starim 50 li 60 godina, ili nisu podobni za upis, sigurni su da su kupili svoju nekretninu… takva odluka suda nije dovoljna jer može da nema elemente za upis“, rekao je Draškovoć i naglasio da je jedini način da se građani obrate sudu i obezbede rešenje koje će onda u zavodu potpisati za četiri dana.

Sva agonija se zaustavlja kada neko nabavi potrebnu dokumentaciju, zaključio je.

(Tanjug)

