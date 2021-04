Drobnjak: Sutra počinju radovi na Fruškogorskom koridoru

BEOGRAD – Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak izjavio je da dobro napreduje gradnja puteva u Srbiji i da će sutra početi i radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora, od Rume do Novog Sada.

Drobnjak je gostujući na Pinku rekao da je na obilaznici oko Beograda ostalo da se do kraja godine završi Sektor 5, od Orlovače do tunela Straževica, a zatim i Sektor 6 od tunela Straževica do Bubanj potoka, što bi trebalo da se završi do kraje sledeće godine.

„Time bi obilaznica oko Beograda, odnosno od Batajnice do Bubanj Potoka, bila skroz završena i teretni saobraćaj potpuno izmešten iz grada. To će naravno smanjiti i gužvu u gradu“, istakao je Drobnjak.

Kada je reč o izgradnji auto-puteva u Srbiji, naveo je da su u toku radovi na Moravskom koridoru, obilaznici oko Beograda, deonicama Preljina-Požega, Kuzmin-Rača, Valjevo-Iverak-Nepričava, Ruma-Šabac-Loznica, gde je deo auto-put a deo brza saobraćajnica, dok sutra kreću radovi na Fruškogorskom koridoru.

Takođe, kaže da će ubrzo početi i radovi na auto-putu od Požarevca do Golupca.

Prema njegovim rečima, osim ovih kapitalnih investicija radiće se i na rekonstrukciji magistralnih i lokalnih puteva.

Najavio je da bi za dva-tri meseca trebalo da se izaberu izvođači ovih radova i plan je da se ove godine, kako to putari kažu, rehabilituje oko 100 km ovih puteva, a sledeće godine još oko 185 km.

(Tanjug)

