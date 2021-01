Država će pomoći turizmu i ugostiteljstvu početkom 2021.

BEOGRAD – Ova godina neće biti laka za ugostiteljsko-turistički sektor, ali država je spremna da pomogne na sve načine da se on održi, rekla je Tanjugu ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić najavljujući da će ta pomoć stići već u prvom kvartalu 2021.

„Karakteristično je da je to i najfleksibilniji sektor koji se najbrže oporavlja. Mi smo u avgustu i septembru to imali priliku da vidimo. Čim je došlo do malog zatišja pandemije, imali smo odmah porast broja turista, u avgustu za 25 odsto, a u septembru za devet odsto“, navela je ministarka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.