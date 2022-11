Država nabavlja do 90 stanova za izbeglice u Beogradu

BEOGRAD – Država Srbija nabaviće do 90 stanova na teritoriji Grada Beograda za dodelu u okviru projekta Regionalnog stambenog zbrinjavanja.

Stanovi se kupuju za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, a namenjeni su rešavanju stambenih potreba izbeglica.

Stanovi će biti kupljeni kao javna svojina i to 49 stanova čija je površina do 39 kvadratnih metara, do 40 stanova sa kvadraturom 50-59 metara kvadratnih, do 33 stana u površini 40-49 m2 i do 11 stanova sa 60-69 m2.

Kako je navedeno na sajtu Republičke direkcije za imovinu traže se legalni stanovi upisani u katastar nepokretnosti, u urednom stanju, te da nisu u podrumu ni suterenu.

Oni koji su zainteresovani da državi prodaju stanove u Beogradu ponude mogu poslati do 15. februara.

Program Regionalnog stambenog zbrinjavanja zasnovan je na donatoraskih sredstvima više zemalja evrope i sveta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.