Država ne određuje cenu, ne samo paradajza

BEOGRAD – Država ne može da određuje cenu, „ne samo paradajza, nego ničega“, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, govoreći o problemima proizvođača paradajza na jugu Srbije.

„Mi možemo da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, pomognemo u nekim uskim grlima koja postoje. Na prostoru Jablaničkog okruga problemi su putna infrastruktura, da ne bi od trenutka branja do isporuke roba od prve klase postala druga, i sa druge strane ozbiljni problemi su u pakovanju robe, u čemu nas je okruženje prestiglo. Niko više neće robu iz drvenih gajbica. I moramo da radimo više na tržištu“, rekao je on.

Država je našla način da pomogne u plasmanu krompira domaćih proizvođača svojevremeno, a Nedimović kaže da sada niko ne zove za krompir jer ima dobru cenu.

„Ovde se uvrežilo mišljenje da, kada ostvarujemo profit, onda je to profit poljoprivrednika, a kada je minus to je trošak države. Mislim da je 1984. prošla davno“, poručio je on.

Upitan o do nedavno galopirajućoj ceni jestivog ulja, Nedimović je istakao da je sve oko jestivog ulja u međuvremenu palo 13 posto.

„Pogledajte na svetskom tržištu cene suncokretovog ulja su u padu, samim tim je sirovina jeftinija, i ono što je tada bilo predviđano kada se tona suncokretovog ulja ne zeleno kupovala za 440-450 evra za tonu. Danas su te cene pale. To vam je tržište. Nekad je ovako, nekad je onako“, rekao je on.

Nedimović se zapitao i sam dao odgovor da domaćinstvo prosečno mesečno potroši 2-3 litra ulja.

„Ako skoči cena za 10 dinara, to je 20 dinara, 30, 50 dinara… Toliko se pravi cirkus oko toga, a pri tome prolaze tenkovske divizije… Ne posmatraju se stvarni problemi koji egzistiraju, evo oko mesnih prerađevina. Niko ne obraća pažnju što su nam iz uvoza skoro sve mesne prerađevine“, zaključio je on.

(Tanjug)

