Država traži ponude za kupovinu do 60 stanova za izbeglice

BEOGRAD – Republika Srbija spremna je da kupi do 60 stanova na teritoriji Grada Novog Sada za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, koji će biti namenjeni rešavanja stambenih potreba izbeglica, navodi se u javnom pozivu koji je objavila Republička direkcija za imovinu. Kupoprodajna cena stana-nepokretnosti ne može biti iznad tržišne vrednosti, a u svakom slučaju ne može biti veća od 910 evra bez PDV-a po kvadratnom metru.

Direkcija traži da za državu kupi do 26 stanova čija je površina između 40 i 49 kvadratnih metara, do 21 stan čija je površina 50-59 m2 i najviše 13 stanova površine do 39 m2.

Stanove na prodaju državi mogu ponuditi bilo fizička bilo pravna lica, a ponude se mogu dostaviti tokom sledećih godinu dana do 29. oktobra 2020. godine.

(Tanjug)