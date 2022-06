Dug KK Zvezde i Patizana 750 mil, FK skoro 2,2 milijardi din

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da košarkaški klubovi Crvena Zvezda i Partizan duguju za porez skoro 750 miliona dinara, a fudbalski klubovi Zvezda i Patizan skoro 2,2 milijardi dinara.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno pozvao klubove da izmire svoje dugove državi, Mali je danas izneo podatke da KK Crvena Zvezda ima dug za porez od 96,6 miliona dinara na današnji dan, a KK Partizan 649,7 miliona dinara.

„To je skoro 750 miliona dinara“, istakao je Mali za TV Pink i dodao da je za taj novac moglo nešto da se izgradi za građane.

Naglasio je da su ti klubovi od 2012. do 2022. dobili veliku pomoć od države, državnih institucija, lokalnih samouprava i državnih preduzeća: KK Crvena Zvezda 26 miliona evra, a KK Patizan 24,4 miliona evra u šta je uključen i sponzorski ugovor od 8,9 miliona evra sa NIS-om.

Mali je rekao da je urađena detaljna analiza poslovanja fudbalskih i košarkaških klubova Crvena Zvezda i Partizan i da je problem dugova nasleđen problem.

„Kada saberete ulaganja u fudbalske klubove Zvezde i Partizana u prethodnih 10 godina, vidite da ih je država sa više od 120 ili 130 miliona evra direktno ili indirektno podržala“, naveo je Mali.

Mali je govoreći rekao da je u FK Zvezda od 2012. do 2022. država uložila 17,6 miliona evra.

„Kada dodate na to i sponzorski ugovor sa Gaspromom, to je još 45,8 miliona evra. Znači, 63,4 miliona evra Zvezda je dobila od države i od sponzora. Partizan je dobio 14 miliona evra, tu je velika razlika od skoro 50 miliona evra u odnosu na Zvezdu. Pričao sam i sa Vučićem i obojica smo se složili da država treba da uradi šta god može da nađemo jednog stranog, dobrog i jakog sponzora za FK Partizan koji će da ga podrži u narednih pet do 10 godina“, naveo je Mali.

Kaže da FK Zvezda duguje na današnji dan 859,7 miliona dinara za porez, a FK Patizan 1,299 milijardi dinara.

„Dobio je Partizan manje novca od države, ali i duguje više od države. Nismo videli veliku razliku između ulaganja u Patizan i Zvezdu i ostalih manjih klubova. Poslednje dve godine smo po 10 miliona evra svake godine, pred kraj godine, izdvajali za više od 300 klubova u 17 sportova, nikada više, da pomognemo sve sportove u Srbiji. Ako budemo imali novca ponovo ćemo uložiti 10 miliona evra do kraja godine za te klubove“, naglasio je Mali.

Dodao je da su KK i FK Zvezda i Partizan u reprogramu i pokušavaju da vrate dugove, ali da su se oni iz godine u godine samo gomilali. „Ali, nije to samo problem novca već i navika“, rekao je Mali.

„Država je uložila preko 130 miliona evra u FK i KK Patizan i Zvezdu. Vi i dalje dugujete za poreze i to ogromne sume novca, to dovoljno govori o njihovom stavu prema svojoj državi, ali mi smo tu da pomognemo, ali moramo da uvedemo više reda u poslovanje sportskih klubova. Rekao sam i predsedniku da ćemo pomagati i dalje ukoliko treba ali uz veću kontrolu njihovih finansija, ali da se porez plati i da ti klubovi budu primer drugima“, zaključio je Mali.

Kaže da je država mogla tokom krize da pomogne toliko privredi i građanima samo iz poreza.

Pozvao je građane da uvek uzmu fiskalni račun, jer ako to ne učine sami sebi nanose štetu i dodao da države sve finansira iz poreza.

Mali je rekao da država gradi uprkos krizi, ali da građani moraju da uzimaju fiskalne račune.

„Ko ne izdaje fiskalni račun, sebi je kupio dva džipa na štetu svih nas“, naveo je Mali.

Kaže da je Srbija imala u prvom kvartalu 4,4 odsto rast BDP, a da će u drugom imati 3,7 ili 3,8 odsto.

Imamo veće prihode od poreza, ali ne plaćaju porez svi, naveo je Mali.

(Tanjug)

