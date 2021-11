BEOGRAD – Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da bi od jutros trebalo da proradi gasovod posle havarije u Bugarskoj.

Do ponoći bi trebalo da bude sanirana havarija u Bugarskoj, a za puštanje gasa treba od dva do šest sati, pa bi sistem mogao do šest ujutro da proradi, rekao je sinoć Bajatović na TV Tanjug.

(Tanjug)

