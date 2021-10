Dva dana bez zeleznickog saobracaja od Batajnice do NPazove

BEOGRAD – Zbog radova na izgradnji pruge za velike brzine u železničkoj stanici Batajnica, koji obuhvataju radove na staničnim kolosecima i polaganje nove skretnice, od danas, 23. oktobra u 13:45 sati, do ponedeljka, 25. oktobra u 13:45 sati, biće obustavljen železnički saobraćaj na tri stanična koloseka u Batajnici, kao i na deonici pruge Batajnica – Nova Pazova.

Radovi u Batajnica izvodiće se na području bivšeg putnog prelaza u ovom staničnom području, u uslovima obustave železničkog saobraćaja i zatvora infrastrukturnih postrojenja, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.

Radove izvodi konzorcijum kineskih kompanija „Ćina Railway International“ i „Ćina Communication Construction Company“, koji je zadužen za izgradnju pruge za velike brzine između Beograd Centra i Stare Pazove.

„Infrastruktura železnice Srbije“ upozorava i apeluje da je svako kretanje u zoni izvođenja radova u Batajnici zabranjeno i opasno, a da je kontaktna mreža pod naponom.

Zbog navedenih radova u periodu od 48 sati neće biti moguć saobraćaj vozova na deonicama pruge Surčin – Batajnica – Nova Pazova i Zemun – Batajnica – Nova Pazova.

U unutrašnjem saobraćaju to znači da će putnički vozovi koji iz Šida za Batajnicu polaze po redu vožnje u 14.20 i u 16.57 sati, kao i iz Šida za Zemun u 19:12 sati, danas i sutra saobraćati iz Šida samo do Nove Pazove. Takođe, vozovi koji iz Batajnice za Šid po redu vožnje saobraćaju u 16:25 i u 19:54 sati, u dane vikenda ići će samo na relaciji Nova Pazova – Šid.

U nedelju, 24. oktobra i ponedeljak, 25. oktobra voz koji po redu vožnje iz Zemuna za Šid polazi u 5:18 sati, kao i iz Batajnice za Šid u 8:19 sati, polaziće za Šid iz stanice Nova Pazova, dok će voz koji po redu vožnje polazi u 5.55 sati iz Šida za Batajnicu ova dva dana saobraćati samo do Nove Pazove.

Kada je reč o vozovima iz sistema beogradske gradske železnice BG Voz, oni će saobraćati i naredna tri dana u skladu sa izmenjenim redom vožnje koji se primenjuje od 16. oktobra zbog infrastrukturnih radova.

Pored toga, još će i BG Voz koji po redu vožnje polazi iz Batajnice za Ovču u 15:50 sati, danas krenuti u 16:07 sati iz Zemuna za Ovču.

(Tanjug)

