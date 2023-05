Dva udruženja poljoprivrednika Srbije traže sastanak s Vladom

Dva udruženja poljoprivrednika Srbije – Nezavisna asocijacija poljoprivrednika i Sabor proizvođača agroprivrede, koja protekle nedelje nisu učestvovala u protestima poljoprivrednika, nisu zadovoljna obećanjima države i traže sastanak s predstavnicima Vlade.

Predstavnik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, za region Beograda, Mihailo Milanović rekao je danas za Betu da se zalažu za „dugoročnija rešenja, a ne za obećanja od danas za sutra“.

„Nismo podržali zahteve poljoprivrednika koji su protestovali protekle nedelje, a nismo želeli ni da učestvujemo u blokadama saobraćajnica i napadamo vlast. Tražimo razgovor s Vladom da bismo se dogovorili o dugoročnijoj strategiji razvoja poljoprivrede“, rekao je Milanović.

Dodao je da je država, ispunjenjem zahteva desetak udruženja, „samo primirila rat, ali da i on dalje tinja“.

Milanović je rekao da njegovo udruženje traži da se povećaju subvencije po hektaru i na do 100 hektara površina na koju bi se one isplaćivale, i da one važe i za državno zemljište uzeto u zakup.

Traže, kako je rekao, i da se utvrdi datum kada poljoprivrednici mogu da očekuju mogućnost da dobiju kredite po subvencionisanim kamatama jer je ove godine setva prošla i oni su morali da se zaduže kod banaka po komercijalnim kamatama od 10-12 odsto.

On je rekao da je njihov zahtev i da se pri Privrednoj komori Srbije formira komora poljoprivrednika, koja bi se brinula o tome da se zaustavi prekomeran uvoz poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode i u Srbiji.

Predsednik Nezavisne asocijacije Jovica Jakšić rekao je da od Vlade traže pomoć da se izvezu viškovi pšenice i kukuruza koji prošle godine nisu prodati zbog zbrane izvoza.

On je rekao da je veliki problem i cena pšenice koju diktiraju izvoznici i koja je oko 18 dinara po kilogramu, odnosno oko 180 dolara po toni, dok je u Ukrajini 240 dolara po toni, a u rumunskoj luci Konstanci 258 dolara.

„Ako pšenica ostane na oko 18 dinara po kilogramu, mi nećemo imati računa da upalimo kombajn i uđemo u njivu da je žanjemo. Pšenica je ove godine, da nevolja bude veća, u lošem stanju jer su je napale virusne bolesti i neke njive smo zaštitnim sredstvima prskali i po tri-četiri puta“, rekao je Jakšić.

Predsednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije Zoran Milićević kazao je da svi stočari nisu u ravnopravnom položaju jer su proizvođači goveda, posle protesta, dobili veće subvencije, a vlasnicima krmača subvencija je ove godine sa 15.000 povećana na 18.000 po komadu, ali da je na tovljenike godinama 1.000 dinara po grlu.

Predstavnici devet udruženja poljoprivrednika potpisali su u ponedeljak sporazum s ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković kojim je predviđeno subvencija po hektaru sa 9.000 na 18.000 dinara, subvencija po kravi sa 30.000 na 40.000, premije za mleko sa 15 dinara po litru na 18 dinara, kao i umanjenje naknade za odvodnjavanje za 50 odsto, a da iduće godine bude ukinuta.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.