Dveri: Budžet Vojvodine za 2022. je bio uspešan, ali samo sa aspekta kriminala i korupcije

Pokrajinski odbor Srpskog pokreta Dveri za Vojvodinu je danas ocenio da je pokrajinski budžet „bio uspešan ali samo sa aspekta korupcije i kriminala“.

„Završni račun, koji je pokrajinska sekretarka za finansije i članica Pokrajinske vlade Smiljka Jovanović obrazložila juče na sednici Skupštine Vojvodine, lepo je upakovana priča sa puno cifara. Cifre koje treba da obične građane i laike uvere kako su uspesi vlasti veličanstveni. Međutim, ako pogledamo stvari kroz prizmu običnog čoveka, nije sve baš tako bajno“, ocenile su Dveri u saopštenju.

Po njihovoj oceni, kapitalne investicije, na koje je potrošeno 23,8 milijardi dinara, „imaju jednu zajedničku karakteristiku – one su partijski odrađene, sa javnim nabavkama gde nije bilo konkurencije“.

„Po običaju, pojavljuje se samo jedan ponuđač s cenama koje su deo dogovora unutar stranaka na vlasti, a ne realne cene radova. Da, kapitalne investicije kriju u sebi veliki procenat korupcije, a mi bismo se usudili reći da ona doseže i do 25-30 odsto same investicije. To znači da je oko osam milijardi otišlo u stranačke džepove ili džepove pojedinaca iz tih stranaka“, piše u saopštenju.

Dveri su navele da je 2022. godine podrška domaćim privrednim subjektima „generalno izostala u odnosu na strane kompanije“.

„Subvencije stranim kompanijama su bile velike, čak do 120.000 evra po zaposlenom u fabrici čokolade u Novom Sadu. I u takvoj vrsti podrške, kroz subvencije, postoji sumnja na sistemsku korupciju“, navele su Dveri.

Po njihovim rečima, „nijedna privreda ne može da se razvija na stranim investicijama, već isključivo na domaćim i to je aksiom koji ova vlast ne želi da prizna“.

Dveri su navele da je veliki obim stanogradnje pokrenuo i lanac proizvodnje građevinskog materijala što je, s jedne strane, veoma dobar pokazatelj, a s druge taj zamah građevinarstva je omogućio legalizaciju onog što nije moguće u mnogim evropskim zemljama.

„Pare iz ilegalnih tokova, zarađene kriminalnim aktivnostima, pretvorene su u kvadrate, a kriminalci u uspešne poslovne ljude. Samo kod nas ima to da za kupovinu stana niko ne traži poreklo novca. Da li je to uspeh ove pokrajinske vlasti? Kriminalci su uspešno legalizovali kapital stečen od kriminalnih aktivnosti, a političari stranaka na vlasti su uspeli da povećaju svoj lični kapital raznim koruptivnim javnim nabavkama“, ocenile su Dveri.

(Beta)

